ETV ja ETV2 tähistavad Eesti Filharmoonia Kammerkoori 40. sünnipäeva

Maailmas tipptegijate hulka kuuluv Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistas juuni viimasel päeval Noblessneri valukojas sünnipäeva suurejoonelise kontserdiga. Koori asutaja ja peadirigendi Tõnu Kaljuste käe all esitati kava, kus põimusid ürgsus ja eksperimentaalsus ning kohtusid erinevad kõlamaailmad – inimhääl, orel ja akordion.

Tõnu Kaljuste valis sünnipäevakontserdi kavasse kaks suursugust teost. Zoltán Kodály "Laudes Organi" koorile ja orelile tuli ettekandele koos organist Kadri Toomojaga. Värvikas soome muusik Kimmo Pohjanen kirjutas Filharmoonia kammerkoorile sünnipäevaks uudisteose "Vabadus", mille ta tõi esiettekandele koos kooriga.

Rahvusringhääling vahendab kontserti telekanalite ETV ja ETV2 ning Klassikaraadio vahendusel. Sünnipäevakontserdist saab reedel, 1. juulil kell 19.45 osa ETV2 vahendusel. Laupäeval, 2. juulil kell 18.45 toob ETV ekraanile kontsert-saate, kus kontserdile lisaks näeb ka Margus Saare vestlust kammerkoori asutaja ja peadirigendi Tõnu Kaljustega. Kontserdi ülekannet Klassikaraadiost saab järele kuulata nende kodulehel.

Tõnu Kaljuste asutas Eesti Filharmoonia Kammerkoori 1981. aastal kammerkoori "Ellerhein" lauljate baasil. Koori repertuaar ulatub barokkmuusikast kuni 21. sajandi teosteni, kus eriline koht on Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja teiste Eesti heliloojate loomingul. Eesti Filharmoonia Kammerkoor on esinenud mainekatel lavadel üle maailma ja koori plaadistused on pälvinud mitmeid auhindu. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne maailma parima koori hulka.