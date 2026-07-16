Suveooper kolib kolmeks nädalaks Tallinna raekotta

Kontsertidel kõlavad aariad, duetid ja tertsetid maailmakuulsatelt heliloojatelt. Ligikaudu 60-minutilistele kontsert-etendustele annavad omanäolise ilme kostüümid ja lavakujundus. Kõrvuti ooperimuusikaga saab publik nautida Tallinna raekoja ajaloolist kodanikesaali.

"On suur rõõm, et ka sel aastal saavad Eesti andekad ooperilauljad pakkuda publikule meeldejäävaid muusikaelamusi imelises Tallinna Raekojas," ütles muusikute fondi PLMF juht Pille Lill.

Ooperisolistidena astuvad üles sopranid Maria Listra, Kadri Raalik (Estonia), Pirjo Jonas (Vanemuine), Maria Veretenina, Ille Saar, Marion Melnik ja Kristina Vähi, metsosopranid Karmen Puis (Vanemuine), Annaliisa Pillak ja Rael Rent, tenorid Filipp Varik, Rafael Dicenta (Estonia), Juhan Tralla ja Ivo Posti, baritonid Atlan Karp ja Aare Saal ning bass Stanislav Šeljahhovski, klaveril Piia Paemurru ja Katrin Lehismets. Õhtujuhid on Pille Lill ja Alar Haak.

Sel reedel astuvad lavale sopranid Maria Veretenina ja Ille Saar ning bariton Atlan Karp, klaveril saadab Piia Paemurru. Kavas on Verdi, Offenbachi, Bizet', Rossini, Puccini, Händeli ja Mozarti looming.

Laupäeval esinevad sopranid Marion Melnik ja Ille Saar ning bariton Atlan Karp, klaveril Katrin Lehismets. Kõlavad Mozarti, Verdi, Gounod', Puccini, Herberti, Lehári ja di Capua teosed.