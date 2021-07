2022. aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Sileesia ooper Poolast

Sel teisipäeval algasid taas traditsioonilised Saaremaa ooperipäevad. Tänavuste ooperipäevade peaesineja on Peterburi kammerooper, ent juba allkirjastati ka leping järgmise aasta ooperipäevade peaesinejaga, kelleks on Sileesia ooperiteater Poolast.

"Meil on käinud Wrotzlawi ooper ja see oli väga tore külaskäik. Ja loodame, et Sileesia ooperiteater näitab Poola ooperikunsti taas oma silmade läbi. Nad toovad kaasa "Romeo ja Julia", igihalja "Traviata" ja kaks väga omalaadset õhtut. Nii et see saab olema jälle täiesti teistlaadne programm," sõnas Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk "Aktuaalsele kaamerale".

Kõigi lavastuste taga on rahvusvahelise haardega teatrilavastaja Michal Znaniecki.

Sileesia ooperiteater Bytomis on väärika ajalooga ooperimaja, kel oli avamisel 1945. aasta juunis au tuua lavale Poola esimene sõjajärgne lavastus, Stanislaw Moniuszko "Halka". Aastatega sai teatrist riigi üks olulisemaid ooperimaju, kust on alguse saanud paljude Poola ooperitalentide tähelend. Alates 1979. aastast veab ooperimaja ka riigi olulisimat noorte ooperilauljate võistlust, mis kannab teatri rajaja, rahvusvahelise karjääriga bassilaulja Adam Diduri nime.

XV Saaremaa ooperipäevad toimuvad Kuressaare lossihoovis 20.–24. juulini 2022. aastal.