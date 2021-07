Kertu Orro: pandeemia jättis ooperipäevadele korraliku pitseri

Kuressaares algasid teisipäeval 14. ooperipäevad. Teisipäeva õhtul sai näha Peterbui kammerooperi etendust "Faust".

Orro sõnul tuli tänavused ooperipäevad ebakindlate tingimuste tõttu väga kiiresti korraldada.

"Pandeemia pani korraliku pitseri. Kui me 2019. aastal kuulutasime välja, et ooperipäevade peaesindaja on Horvaatia rahvusteater Zagrebist ja müüsime ära umbes pooled ooperipäevade piletitest, siis tänavu kevadel tuli kõik plaanid ümber teha. Tuli alustada marukiiret ettevalmistustööd pärast seda, kui maikuus valitsuselt Saaremaa ooperipäevade korraldamiseks eriloa saime. See kõik on tehtud pöörase tempo, kuid tõeliselt suurepärase koostööga nii kultuuriministeeriumi kui ka terviseametiga ja kõikide teiste partneritega. Nii et ma olen ääretult tänulik Eesti Kontserdi supermeeskonnale, kes lihtsalt on teinud imet, et me siin täna ooperipäevad avada saime," rääkis Orro "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti Kontsert kuulutas teisipäeval välja ka järgmise aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja, kelleks on Sileesia ooperiteater Poolast.