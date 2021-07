Venemaalt tulevad Saaremaa ooperipäevade esinejad on suures osas vaktsineeritud

Saaremaa ooperipäevad said valitsuselt eriloa juba maikuus ning Peterburi Kammerooper pääseb Eestisse praegu teadaolevalt ilma isolatsioonikohustuseta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peterburist tuleb Saaremaale 125-liikmeline trupp, kellest on vaktsineerituid või läbipõdenuid 100 inimest.

Enne Eestisse saabumist tehakse kõikidele PCR test ning samuti testitakse truppi Tallinna saabudes. Saaremaal on lisaks kasutusel kiirtestid ning trupil on õigus liikuda töökoha ja hotelli vahet.

Festivali avalike suhete juht Andri Maimets kinnitas, et terviseametiga tehakse tihedat koostööd.

"See on kokkuleppel ürituse korraldajaga, aga terviseametil on õigus täiendavad kohustused kehtestada, kui me näeme, et nakatumise risk on kasvanud või on kasvanud oluliselt risk välisgruppide sissetulemisega Eestisse," rääkis terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.