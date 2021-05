Saaremaa ooperipäevade peaesineja vahetus, juulis astub publiku ette Peterburi kammerooper

Ooperipäevade peaesineja vahetuse oluline põhjus on turvalisus: Peterburi kammerooperi trupp on täies koosseisus koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, samas kui Horvaatia rahvusteater Zagrebis seda garanteerida ei saanud. "Paraku selgus ka, et Horvaatia trupp pole pikalt väldanud pandeemia ajal saanud piisavalt kokkumängu harjutada, kunstilises kvaliteedis me järeleandmisi teha ei saa ning nii läksime sedapuhku Horvaatia rahvusteatriga sõbralikult ja teineteisemõistmises lahku," selgitas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. "Mul on väga hea meel, et rahvusvahelise mainega Peterburi kammerooper koos oma juhi, lavastaja Juri Aleksandroviga olid nõus nii napi etteteatamisega pardale hüppama," lisas ta.

Orro rõõmustab ka selle üle, et nad lõid käed Euroopas resideeriva Eesti bassilaulja Ain Angeriga, et tema 50. juubelisünnipäeva tähistataks just Saaremaal. "Ain Anger on üks kaasaja vägevamaid basse, hinnatud Wagneri-laulja ning nõutud nii saksa, itaalia kui ka vene ooperite peaosatäitja, ennekõike on ta aga saarlane ja on suur au pidada tema sünnipäevapidu koos kodupublikuga," tõdes ta. Koos Angeriga astuvad Kuressaare lossihoovis üles bariton Egils Silisš (Läti rahvusooper), sopranid Mirjam Mesak (Müncheni riigiooper) ja Aile Asszonyi, metsosopran Monika-Evelin Liiv (Londoni kuninglik ooper) ja bass Pablo Balakin (Rahvusooper Estonia), Eesti riiklikku sümfooniaorkestrit dirigeerib Olari Elts.

Võimalike reisipiirangute ja liiga napi prooviperioodi tõttu jäävad tänavu ooperipäevade kavast välja ka Taani trupi Sew Flunk Fury Wit lavastus "Dust" ning 25. juuliks plaanitud Raimo Kangro koguperemuusikal "Juku!".

Peterburi kammerooperi asutas teatri kunstiline juht Juri Aleksandrov 1987. aastal, nende lavastusi on pärjatud Venemaa teatriauhindadega Kuldne Mask ja Kuldne Sofitt. Sel suvel annab trupp etendusi veel Kairos, Belgradis, Kreekas ja Dubais. Saaremaal toovad nad publiku ette Charles Gounod' "Fausti", Gioachino Rossini "Sevilla habemeajaja", Gaetano Donizetti "Lucia di Lammermoori" ja Giacomo Puccini "Madama Butterfly".

Tänase seisuga on kõik Saaremaa ooperipäevade etendused välja müüdud, vaatamata muutunud programmile jäävad kehtima kõik seni ostetud piletid.