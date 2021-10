Teatriauhinna Kuldne Mask president: Vene teatrielu on võimsam kui kunagi varem

Venemaa rahvusliku teatriauhinna Kuldne Mask president Igor Kostolevski ütles, et nad tõid Eestisse suurepärased lavastused. "Valime neid iga kord väga tähelepanelikult, eriti Eesti jaoks, arvestades siinse publiku teatriarmastust ja teadlikkust," tõdes ta, lisades, et nende teatrielu on praegu võimsam kui kunagi varem. "Iga kahe nädala järel tuleb Moskvas välja väga huvitavaid uusi esietendusi."

Festivali avab Moskva Satirikon teater lavastusega "Naljamehed", mis põhineb samanimelisel Ostrovski näidendil. Satirikon teatri kunstiline juht Konstantin Raikin ütles, et "Naljamehed" on vähetuntud näidend, kuid tema teab seda juba ammu. "Armastan seda ja olen pedagoogina lavastanud sealt eelnevalt katkendeid oma tudengitega."

Raikin rõhutas, on alati tahtnud "Naljamehi" lavastada, sest Ostrovski on tema arvates üldse parim vene keeles kirjutav dramaturg. "Tema taga on kogu koolkond, meisterlikkuse maailm, teadmine inimese psühholoogiast, inimese käitumisest, selle põhjustest ja nii edasi, ta on suurepärane inimhinge saladuste avaja."

"See näidend on suurepärane, mingitel põhjustel on ta vähetuntud, kuid ta on ise öelnud, et igasugune teater, kes tegeleb vene näitekunstiga, peaks oma repertuaari võtma ka "Naljamehed"," kinnitas ta.