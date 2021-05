Kuldne Mask toob vaatajate ette kahe aasta parimad lavastused

Festivali kava on mitmepalgeline, kuid kahtlemata on eesti publiku jaoks kõige atraktiivsemaks Läti lavastaja Alvis Hermanise "Gorbatšov" Moskva Rahvaste Teatrilt. Näidend põhineb dokumentaalsel materjalil ning jutustab loo Raissa ja Mihhail Gorbatšovi omavahelistest suhetest, mis kahtlemata mõjutasid maailma ajaloo kulgu. Kaht väljapaistvat tegelast kehastavad kaks suurt vene näitlejat – Tšulpan Hamatova ja Jevgeni Mironov.

Festivali Eesti programmi jõudis veel üks välislavastaja teos vene teatris. Tuntud Belgia koreograaf Jeroen Verbruggen pani kokku teatri Ballett Moskva kaks truppi – klassikalise ja kaasaegse tantsu oma ning jutustas äärmiselt efektselt ning väljendusrikkalt Ameerika tantsumaratonidest Suure Depressiooni ajastul, seda lavastuses "Tantsupõrand". See lavatükk on kavas eelmisest aastast, samuti ka Rahvaste Teatri "Iraani konverents" Euroopa kõige tuntumalt vene dramaturgilt Ivan Võrõpajevilt, mis tunnistati aasta parimaks lavastuseks.

Festivali avab Moskva teatri Satirikon etendus-paradoks "Naljamehed" A. Ostrovski vähetuntud näidendi ainetel. Lavastus, mille kriitikud on nimetanud kaasaegse teatri kassahitiks armastusest ja vaesusest, on ilmselt huvitav vene psühholoogilise teatri austajatele ja demonstreerib meile sünteesi klassikalistest tavadest ning kaasaegsest lavastajatööst.

Festivali lõpetab etendus teatrilt Sovremennik, mille juhiks sai aasta tagasi Viktor Rõžakov, kes omal ajal on lavastanud ka Tallinnas, Eesti Draamateatris ning Vene Teatris. Oma esimeseks tähelepanuväärseks tööks uues teatris valis ta näidendi "Kogutud teosed", mida pole kunagi varem kuskil lavastatud ega isegi avaldatud. Selle peamiseks teemaks on hüvastijätt minevikuga, pärandi ning pärijate saatus – need teemad on vene kultuuris alati tähtsad olnud. Lavastuses teevad kaasa Sovremenniku erinevate põlvkondade juhtivad näitlejad.

Festivali programmis on ka laste nädalavahetus, mille raames mängib kolm etendust erinevas vanuses lastele mitmekordne Kuldse Maski preemia laureaat – teater Karlsson Haus. Lisandub ka Konstantin Raikini monoetendus "Oma häälega", mida mängitakse Kohtla-Järvel.

Etendused on varustatud sünkroontõlkega eesti keelde.

Muusikali "Miljonitüdruk" Peterburi muusikalise komöödia teatrilt, mida varem plaaniti eelmise aasta programmist sellesse aastasse üle tuua, ei õnnestu mitmetel põhjustel siiski tänavu Eesti vaatajateni tuua. Piletid ostetakse tagasi või vahetatakse festivali mistahes teise etenduse piletite vastu.