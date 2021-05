Galerii: Vene teater tõi publiku ette lastelavastuse "Alice"

Sünopsis:

Isegi need vaatajad, kes on ammu suureks kasvanud ja unustanud lapsepõlve unistused, suudavad taas hakata imedesse uskuma, kui suunduvad koos peategelase Alice'iga Imedemaale seiklusi otsima. Imedemaal ootab neid kohtumine Irvik Kassi, Hullu Kübarsepa, Kuninga, Märtsijänese ja paljude teiste muinasjututegelastega. Sellel teekonnal tuleb Alice'il paljutki õppida, on ju Imedemaa üks erakordne koht, kus absoluutselt kõik on võimalik. Tüdruku fantaasiad elustuvad, kõik mõistusepärane tundub tühine, laps on ootamatult täiskasvanu rollis ja vanad inimesed muutuvad veidrateks lasteks.

Lavastaja Juliana Laikova, kunstnik Hetag Tsabolov, koreograaf Olga Privis ja helilooja Aleksandr Žedeljov, näitlejatena astuvad üles Natalja Dõmtšenko, Taissia Podolskaya (või Elli Levin), Katrin Seljugina (või An-Nika Lauwaerts), Jekaterina Kordas, Natalia Murina, Karin Lamson jt.

Lavastust "Alice" mängitakse mai lõpus ja juuni alguses, etendused jätkuvad septembris. Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde, lavastus on soovitatav 9-aastastele ja vanematele.