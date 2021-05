Allikmaa: enamik teatreid oleks täna valmis mängima ka alla 50-protsendise täituvusega

24. maist saab taas teatrisse. Etendusasutuste liidu juht Margus Allikmaa rääkis "Terevisioonis", et kui aasta aega tagasi tundus, et alla 50-protsendise täituvusega pole teatri tegemine majanduslikult mõistlik, siis praeguseks on teatrid saanud nii vähe lahti olla, et enamik oleks valmis praegu ka väiksema täituvusega uksed avama.

"Teatrit on alati mõtet teha," märkis Allikmaa vastuseks küsimusele, kas ka madalama kui 50-protsendilise täituvusega oleks mõtet teatritel uksi avada.

"Aasta tagasi me mõtlesime, et kui läheb alla 50 protsendi, siis on majanduslikult küsitav, kas teatrit tasub teha, aga kuna teatrid on ikkagi saanud nii vähe mängida ja näitlejad on saanud vähe lavale minna, siis enamik teatreid on täna valmis teatrit tegema."

Etendusasutuste liitu kuuluvate teatrite suviste plaanide kohta märkis Allikmaa, et esineb kaks tendentsi. "Esimene see, et mängitakse mai lõpus ja juuni alguses, mida tavaliselt ei ole tehtud ehk sisehooaega pikendatakse päris palju."

Ta lisas, et väga paljudel on veel vaja välja tuua ka esietendusi, mis on olnud kaua ootel. "Samuti on õhus võlg ehk inimesed on ostnud päris palju pileteid eelmisesse aastasse või kevadesse ja nüüd püütakse see võlg ära likvideerida," selgitas Allikmaa.

Teine tendents on see, et alustatakse augustis varem ja seda mitmel põhjusel – mõni tahab hakata kohe esimesel võimalusel etendusi andma ja teistel on vaja teha taastusproove, et saaks hooaega üldse alustada.

Suvelavastustest rääkides märkis Allikmaa, et tõenäoliselt on neid sel aastal pisut vähem. "Kõik küll midagi teevad – Vanemuine teeb, Noorsooteater läheb oma suvetuurile. Ugala täpselt samamoodi, ka Vene teater. Praktiliselt kõigil teatritel ikkagi midagi on," kirjeldas ta.

"Aga uusi asju tuuakse vähem välja, sest ei riskitud. Ei teatud, mis suvel võib juhtuda. Üsna tõenäoline oli see, et mingid piirangud suvel jätkuvad ja suvelavastust tuleb teha piiranguga, et täismajale ei saa pileteid müüa," selgitas Allikmaa.

Võlast rääkides märkis Allikmaa, et kogu võlga ei ole võimalik teatritel kohe likvideerida, aga kui uusi piiranguid ei tule, siis ikkagi jõuludeks peaks saama kõik pileti ostnud inimesed võimaluse oma piletiga teatrisse tulla.

"Kõik võlad likvideeritakse palju varem, sest kui mõtleme, et Eestis on tava-aastal umbes 1,2 miljonit teatrikülastust ja praegu on võlas või ostetud, aga mitte ära kasutatud pileteid suurusjärgus 40–50 000, siis see ei ole kõige suurem võlg, mida ei suudaks likvideerida," nentis Allikmaa.

"Teatrid kummardavad maani nende inimeste ees, kes on olnud kannatlikud ja valmis ootama. On ka juba hakanud tulema päris palju neid inimesi, kes müüvad pileti tagasi ja ütlevad, et ostavad selle uuesti, kui ükskord on kindel, et saab teatrisse tulla," lisas ta.