Allikmaa elektrihinna tõusust kultuuriasutustes: rohepööre päästaks palju

Elektri hind on kallim õhtuti, täpselt siis, kui teatri- ja kontserdimajad enda etendustegevusega alustavad. "See mõjutab päris palju," ütles Allikmaa.

Margus Allikmaa sõnade kohaselt on keeruline täpselt öelda, kui palju teatriasutus elektrihinna tõusu tõttu rohkem välja käima peab, kuid sõnas, et üldiselt on kulutused kahekordistunud. "Rohepööre päästaks päris palju," ütles ta ja lisas, et kuigi rohepööret pole kultuuriasutuste eelarvetesse veel sisse kirjutatud, on lootust, et tulevikus seda tehakse. Näiteks on juba tehtud eeltööd selle kohta, milliseid valgusteid teatrid kasutavad ning kuidas neid ökonoomsemaks muuta.

Arvutuste kohaselt läheks etendusasutuste tehnika väljavahetamine maksma ligikaudu seitse või kaheksa miljonit. LED-valgustitele üleminek vähendaks Margus Allikmaa sõnul kulutusi elektrile umbes poole kuni kolmandiku võrra.

Elektrihinna tõus pole ainus, mis kultuuriasutusi vaevab. "Elektrihinna tõusuga on kaasnenud kõik teised hinnatõusud," ütles Margus Allikmaa ja lisas, et näiteks on tõusnud paberi, värvi ja muude materjalide hinnad, mida asutustes palju kasutatakse. "Need hinnad on ikkagi väga järsult tõusnud ja need teatri sisendkulud selle tõttu on päris palju suurenenud."

Kõige suuremad kulutused teatrites on siiski palgakulud ning summa, mis elektrile kulutatakse, võib teatri eelarves olla ainult mõni protsent. Margus Allikmaa sõnul suudaksid kultuuriasutused elektrihinna tõusu muude tegevustega kenasti maandada. Kuigi ka teised kulutused on suurenenud, ei pea Allikmaa sõnul esialgu muretsema, et piletite hinnad kerkivad. "Seda kõike ei saa tänavu panna piletihinna tõusu sisse või küsida teatrikülastajalt tagasi seda raha, sest teatrikülastaja on hästi hinnatundlik."