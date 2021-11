Kultuurkapitali uus juht on Margus Allikmaa

Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Tiit Terik põhjendas valikut sellega, et Margus Allikmaa on suurte kogemustega tippjuht ning olnud tihedalt kultuuri edendamisega seotud.

"Ootame, et uus juht hoiab kultuurkapitali usaldusväärse, kompetentse, sõltumatu ja paindlikuna. Nii säilib selle roll kultuuri- ja spordimaastiku mitmekesisuse ja järjepidevuse hoidjana," ütles minister.

Allikmaa võtab enda ülesandeks kultuurkapitali tähtsuse säilitamise kultuuri- ja spordielus.

"Kultuurkapital on meie kultuurielus aastatega omandanud väga olulise tähenduse. Võib vist liialduseta öelda, et Eestis pole autorit ega interpreeti või sportlast ega treenerit, kes poleks saanud tunda kultuurkapitali toetavat õlga. Rikkalik valik tõlkekirjandust, tegusamad loomeliidud ja riiklikult tähtsad kultuuriehitised – kõik need saavad tõhusa toe kultuurkapitalilt. Ma olen väga tänulik võimaluse eest anda oma panus selleks, et kultuurkapitali tähtsus meie kultuuri- ja spordielus mingilgi moel ei kahaneks," ütles ta.

Kultuuriministeeriumi teatel on Allikmaa palk kultuurkapitali juhina 3500 eurot bruto. Sama on ka asutuse senise juhi palk.

Margus Allikmaa on töötanud Eesti Draamateatris, sealhulgas kaheksa aastat teatri direktorina, AS Trio LSL-is peadirektorina ning kultuuriministeeriumi kantslerina. Septembrist 2002 kuni aprillini 2003 oli Allikmaa Eesti kultuuriminister. Aastatel 2007–2017 oli ta Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees. Alates 2018. aastast on ta Vene Teatri direktor.

Margus Allikmaa asub tööle 1. veebruaril.