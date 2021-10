Margus Allikmaa: Lukas oli kultuuriministrina igas mõttes rohkem kohal

Margus Allikmaa sõnul on kohtumised kultuuriminister Otiga olnud põgusad, ülejala ja rabedad. Tihti on juhtunud sedagi, et ministrit füüsiliselt kohal pole. "Meile hakkas tunduma, et minister ei ole ei füüsilises ega vaimses mõttes kohal. Kui jutuajamised toimusid, siis saime aru, et meie muresid ei mõisteta ja meiega nõu ei peeta," sõnas Allikmaa.

Eelmise kultuuriministri Tõnis Lukase kohta seda Allikmaa sõnul öelda ei saa. "Lukas oli igas mõttes palju rohkem kohal. Ta teadis, mis toimub, konsulteeris ja seisis väga valdkonna eest," ütles mees.

Ka teisipäevasel valitsuse arutelul ei olnud Allikmaa teada kultuuriministrit kohal ja otsus uute piirangute kohta võeti vastu ilma temata. "Otsust oli iseenesest oodata," sõnas Allikmaa ja lisas, et uued piirangud tähendavad teatrite jaoks umbes kümneprotsendilist külastajate kadu. "Viimased nädalad, mil oleme inimesi enne etendust testinud, ennustavad seda."

Etendusasutuste liidu kirjas oli välja toodud kaks olulist teemat - koroonaviiruse temaatika ja kultuurivaldkonna eelarve. "Täna on eelarverong kahjuks juba läinud. Paraku väga palju enam ei päästa," tõdes Allikmaa, lisades et kiri on mõeldud pigem järgmiste aastate jaoks.