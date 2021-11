Allikmaa: lapsi võiks teatrisse lubada ka koolis tehtud kiirtesti alusel

"Teatrijuhid arutasid teisipäeval seda, kuidas ikkagi kergemaks teha 12–17- aastaste laste tulek teatrisse, sest määruse tasemel on nii, et lapsed, kes tulevad teatrisse, peavad olema meditsiinitöötaja poolt testitud ja selle kohta peab neil olema esitada mingi paber või muu kirjalikult taasesitamist võimaldav versioon," sõnas ta ja lisas, et sellest on saanud koolides kõige suurem probleem. "Koolides testitakse lapsi 2–3 korda nädalas ja koolid usaldavad neid testitulemusi kuni sinnamaani, et tänaseks võivad lapsed teste ka kodus teha."

Allikmaa sõnul on küsimus selles, kuidas seda kooli usaldust edasi kanda ka teatrisse, kui lapsed tulevad üheskoos etendust vaatama. "Kutsusime endale appi nõu andma ka Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ja Pärnu Sütevaka gümnaasiumi direktori Andres Laanemetsa ja ka nende mõte oli see, et kui koolid usaldavad neid teste, mida lapsed on kodus või klassiruumis teinud, siis peaks saama neid teste usaldada ka teatri, muuseumi või kontserdi ühiskülastusel."

"Teatrikülastuse puhul võiks seda testi samal päeval teha ja kui õpetaja võtab teatrisse kaasa need lapsed, kes on negatiivse tulemuse andnud, siis me saaksime seda ka usaldada," tõdes Allikmaa ja lisas, et see usaldus tuleks ka kuidagi seadustada. "Praegu ei taha ühelt poolt õpetajad seda riski võtta, et nad tulevad ebaseaduslikult teatrisse ja teiselt poolt ei taha ka teatrid seda riski võtta."

Koosolekul otsustasid teatrijuhid, et edastavad selle ettepaneku kultuuriministeeriumile, kes viiks selle ka valitsusse. "Kultuuriminister Tiit Terik ka lubas meie kohtumisel, et see teema tuleb valitsuse lauale, loodame, et detsember, mis on koolide ühiskülastuse mõttes kõige rikkalikum kuu, et selleks ajaks on õiguslik pool korda tehtud ning laste testide tulemused oleksid igati aktsepteeritavad ka teatri poolt."

Etendusasutuste liidu juhi sõnul leiab kultuuriminister samuti, et see teema vajab mingisugust lahendust. "Kui ma õigesti olen aru saanud, siis see teema oli ka teisipäeval valitsuses laual, aga me teeme konkreetselt selle ettepaneku," tõdes Allikmaa ja lisas, et kui see lahendus tuleb ka mingi muu, siis pole ka oluline. "Tegelikult on võimalus mõelda ka nii, et igal koolil on meditsiinitöötaja ja testimiskohustus pannakse kooli meditsiinitöötajale, aga siis on vaja kaasata ka terviseametit, sotsiaalministeeriumi ja veel mitmeid teisi, see oleks keerulisem ja pikem lahendus."

Laste- ja noortefilmide festivali Justfilm juht: see on ainuõige lahendus

12. novembrist algab ka laste- ja noortefilmide festival Justfilm, mis on samuti uue testipiirangu tõttu kannatanud. Variant, et kultuuriasutustes aktsepteeritaks ka koolis tehtud kiirteste, on festivali juhi Mikk Granströmi sõnul ainuõige otsus. "Me ei saa eeldada, et lapsed saavad teha kallist PCR-testi enne teatrisse või kinno minemist ja sel samal klassil, kes on pool päeva koolis koos ja päeva teises pooles tulevad teatrisse või kinno, neil on võimalus nakkust saada ikka väga väike."

"Kinodes-teatrites on kogu personal vaktsineeritud, kõik muud turvameetmed ja puhastused on kasutusele võetud, seega kui me vähegi tahame hoida lapsi ja noori kultuuri juures, siis see ettepanek on ainumõeldav lahendus," kinnitas Granström.