Allikmaa: kultuurivaldkonnas on palju teemasid, mis vajavad kiiret tegutsemist

Margus Allikmaa hinnangul on kultuurivaldkonna ees palju teemasid, mis vajavad süvenemist ja kiiret tegutsemist. "Alustame sellest, et lastelt vanuses 12–17 on praktiliselt võetud võimalus külastada teatreid, muuseume ja kontserdisaale. Vaja on koostöös haridusministeeriumiga, sotsiaalministeeriumiga ja terviseametiga leida mingi mõistuspärane lahendus, et koolis kolm korda testitud lapsed saaksid nende samade testide alusel minna ka teatrisse, kontserdile või muuseumisse."

"Teine teema on seotud sellega, et üldise ja ülikiire majanduskasvu tingimustes jäävad kultuuritöötajate palgad järsult maha riigi keskmisest, see vähene raha, mis praegu kultuuriasutustele palga tõusuks on eraldatud, ei aita meid kuidagi edasi," tõdes ta ja rõhutas, et kultuuritöötajaid on selgelt alandatud. "Kiireim samm, mis kohe tuleb teha, on leida veel vahendid alampalkade 12-protsendise tõusu kompenseerimiseks, seda selleks, et teatrid ja teised kultuuriasutused ei peaks oma niigi nappe vahendeid sellele kulutama."

Allikmaa hinnangul on kolmas teema seotud inflatsiooni ja ülikiire sisendhindade tõusuga. "Teatrid, kontserdisaalid, muuseumid, kõik kasutavad oma põhitegevuseks märkimisväärselt palju elektrienergiat ja teada on, et energia hind on kasvanud mitmekordselt, samuti on kasvanud järsult metalli, puidu ja teiste materjalide hinnad, mida näiteks teatrid kasutavad dekoratsioonide valmistamiseks," selgitas ta ja sõnas, et kuna kõik need kulud tuleb katta piletimüügist, aga külastatavus on tänu koroonale kõigil pisikeses langustrendis ja pileti hinda sedavõrd järsult pole võimalik tõsta, tekib juba järgmisel aastal teatrite ja ilmselt ka teistegi kultuuriasutuste eelarvetes märkimisväärne lõhe ehk puudujääk.

"Veel võiks kiiret sekkumist vajavaks teemaks mainida hasartmängumaksu seaduse muutmise teemat, aga sellega on kahjuks juba hiljaks jäädud," rõhutas ta ja tõi välja, et uus minister, olgu ta nii võimekas kui tahes, ilmselt sellel teemal enam sabast kinni ei saa. "Tulemuseks on see, et jälle läheb suur tükk seni kultuuri ja spordi kasutuses olnud rahast üldisesse eelarvesse ja kultuuriministeeriumi eelarvesse tagasi sellest midagi ei jõua."