Margus Allikmaa: usun, et teatrid saab avada hiljemalt mai teises pooles

Allikmaa sõnul näitavad kõik märgid praegu seda, et mai keskpaigas peaks saama teatrid taas publikule avada. "Praegu lähtutakse kõigist nakatumisnäitajatest, nakatumiskordajast R-ist ja sellest, kui palju haigeid on 100 000 inimese hulgas, seega kui neid vaadata, siis mai alguseks peaksid kõik näitajad olema sellises piiris, et võiks hakata vaikselt teatrit avama," ütles ta ja kinnitas, et sama on kinnitanud ka terviseameti juhid.

Samas pole ta tänaseni täpselt mõistnud, mille järgi teatrite avamist ikkagi otsustatakse. "Mõned päevad tagasi kirjutasime sellel teemal ka kirja peaministrile ning kultuuriministrile, mis oli ajendatud just selles, et teatrirahvas oli segaduses," mainis ta ja lisas, et iga teema saab alguse pisiasjadest.

"Näiteks juba see, kui terviseameti peadirektori asetäitja ütleb statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutused kinni selleks, et see oleks hoiatuseks või märgiks, mis tuletab inimestele meelde, et meil on endiselt keeruline olukord ja piiranguid peaks tõsiselt võtma, see tundub teatriinimestele valus ütlemine olevat."

"Meil oli kohtumine Irja Lutsariga, kus ta kinnitas seda, et kultuuriasutustest, kus inimesed istuvad teatud hajutatusega, pole alguse saanud ükski nakkuskolle," tõdes Margus Allikmaa ja nentis, et sama näitas ka eelmisel aastal valminud sakslaste uurimus. "Isegi siis, kui saalis istub nakkuse saanud inimene, siis tänu ventilatsioonile ja hajutatusele sealt midagi levima ei lähe."

N-ö valge raamat, mis peaks aitama lähiajal koroonapiirangutest väljuda, on Allikmaa sõnul üsna tühi töö. "Võib-olla häda oli selles, et see oli liiga keeruliselt üles ehitatud," tõdes ta ja mainis, et arvatavasti oldi selle raamatu sisustamisel ka suhteliselt laisad. "Näha on, et otsuseid tehakse mingite muude põhimõtete alusel."

Kultuurivaldkonna esindajate kohtumiselt kultuuriministriga jäi etendusasutuste liidu juhatuse liikme sõnul kõlama see, et kultuur võimalikult ruttu lahti tehtaks. "Uus eesmärk on ikkagi see, et vähemalt mai teises pooles asutused avataks, aga kas seda õnnestub valgusfoori najal ka valitsuses läbi ajada, eks me näe."

Segadus teatrivaldkonnas nörritab Allikmaa arvates kõige enam publikut, kes on võib-olla kolm-neli korda pidanud juba oma pileteid ümber vahetama. "Kindlasti muudab ka vabakutseliste elu keeruliseks selline selgete plaanide puudumine, kes peavad end sellele vaatamata ühte või teise truppi lubama," selgitas ta ja lisas, et raske on ka projektidega, kuhu on kaastatud välistegijaid. "Nendega on segadust palju."

"Kui eelmisel aastal ei jõudnud esitenduseni 40-50 lavastust, siis sama juhtub ilmselt ka sel aastal," nentis ta ja rõhutas, et pikas plaanis mõjub see teatris töötavatele inimestele masendavalt. "Perspektiiv hakkab mingil hetkel ära kaduma või muutub väga tumedaks."