Allikmaa: teatrid hoitakse sisuliselt kinni selleks, et inimesed kaubamajas kingi valides vahemaad hoiaksid

Vene Teatri direktor ja etendusasutuste liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa saatis peaminister Kaja Kallasele ja kultuuriminister Anneli Otile pöördumise, kus toob välja, et ei pea õigeks erinevate valdkondade omavahelist vastandamist ega seda, et teatrid ja kinod hoitakse sisuliselt kinni ainult selleks, et inimesed peaksid endiselt piirangutest kinni.

Allikmaa märgib Eesti etendusasutuste liidu pöördumises, et liit eeldas, et kultuur, sh teatrid, avaneb vastavalt kultuuriministeeriumi välja töötatud piirangutest väljumise strateegias toodule pärast 25. aprilli.

"Nakkusega seonduv andmestik näitab, et oleme nn punasest väljunud või osa mõõdikute osas eelduslikult 26. aprilliks väljumas, seega jõudmas olukorda, kus kultuur peaks olema, küll piirangutega, ent avatud," märgib ta pöördumises, ent lisab, et valitsus ei selgitanud, miks tuleb teatri tegemist piirata.

Ta tõi välja, et teisipäeval ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma saates "Suud puhtaks", et teatrid ja kinod ei olegi olnud nakkusriski murekohad. Ta lisas, et seda on näidanud ka Eesti andmestik nakkuskollete kohta.

"Värske uuring valitsuste kehtestatud piirangutest näitab, et teatri, muuseumide ja loomaaedade sulgemine nakkusega võitlemisel märkimisväärset efekti ei anna -- üksnes 3 protsenti. Äride osas näitab seesama uuring sulgemise suurt efekti ehk piirangud on viirusega võitlemise eesmärgil mõttekad," märgib ta pöördumises.

Allikmaa tõi välja, kuidas Härma selgitas, et teatreid ja kinosid hoitakse kinni selleks, et saata avalikkusele signaal, et inimestel oleks õige nakkustunnetus ja peaksid endiselt piirangutest kinni.

"Ehk sisuliselt hoitakse teatreid suletuna selleks, et inimesed kaubamajas, mille tegevuse keelamise valitsus lõpetab, kingi valides omavahel viirusviisakat vahemaad hoiaks."

Ta märgib pöördumises, et kuigi teatriinimesed mõistavad koolide avamise vajadust ja ka seda, et osale inimestest on poes käimine oluline, siis teavad nad ka, et kultuurisõpradele on oluline kultuuriüritustel käimine. "Me ei pea õigeks erinevate valdkondade omavahelist vastandamist, ent seda teed on valitsus minemas."

Kuigi liit rõõmustab, et muuseumid saavad oma uksed avada, märgib Allikmaa, et raske on siiski viirusega võitlemise vaatenurgast mõista, miks näiteks Eesti Rahva Muuseumi 25%-lise külastuspiiranguga võib avada alles mais, kui erinevaid kaupu on olnud igaühel võimalik kogu muuseumikeelu aja osta kõigis poodides, kus müügil toidupoevääriline hulk toidukaupu.

"Muuseumid on ilmselgelt samaväärselt võimekad reegleid järgima kui kaubandusettevõtted. On hulk inimesi, kelle jaoks muuseumikülastus on hingekosutav ja väga oluline, aga poest ta ei hooli, vajaliku kauba saab ta kätte e-poodidest," seisab pöördumises.

Ta lisab pöördumises, et klientide turvalise käekäigu eest kauplustes suudavad hea seista kaubandusettevõtted ise ja teatri sulgetuna hoidmine ei ole viirusvastutustundlikule käitumisele üles kutsumiseks kohane meede. "Teatrid on pingutanud, et olla viiruse leviku vaates tähtsusetud, on selle saavutanud ja seega on teatri tegemise keelamine ebaaus."