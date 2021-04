Teatrid ja kinod ei ole rahul, et valitsus ei pea piirangute leevendamisel kinni koostatud väljumiskavast

Eesti teatrid ja kinod ei ole rahul, et hoolimata muude piirangute leevendamisest, peavad etendusasutused ka mais uksed kinni hoidma. Kultuuriministeerium on küll välja töötanud kultuuriasutuste piirangutest väljumise kava, aga valitsuse teisipäevased otsused seda ei arvesta.

Ehkki uuringute andmetel ei ole istekohtadega kultuuriasutustest siiani pandeemia kolletena levinud, leiab valitsus, et hoolimata nakkuse leevenemisest siseruumides etendusi anda ikkagi veel ei tohi.

"Need on kohad, kus ühes ruumis on korraga palju inimesi, kes istuvad statsionaarselt oma kohtadel. Ja seetõttu selliste leevenduste lubamist selliste nakatumisnäitajate korral ei saa veel lubada," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" peaminister Kaja Kallas.

"Avalikud üritused on väljas lubatud. Kui on väljas näiteks kontsert, siis ka see on lubatud nende piirangute raames, mis väliüritustele, avalikele koosolekutele ette nähtud on," lisas ta.

Etendusasutuste liit saatis kolmapäeval peaministrile ja kultuuriministrile pöördumise, kus palub selget sõnumit, millistel alustel ja kui kaua etendusasutuste tegevust veel piiratakse.

"Kultuuriministeerium on teinud kriisist väljumise või meetmete leevendamise kava, kus on ilusti näidatud, et kui keskmine nakatunute arv nädala jooksul langeb alla 500, siis võiks kultuuri avama hakata," sõnas etendusasutuste liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

"Täna ütlevad teadlased, et mai alguseks langeb see kindlasti alla 500, nad toovad välja arvud 200 ja 300, aga millegipärast seda teadmist arvesse ei võeta," lisas ta.

"Kui on tehtud kavad, mida on avalikkusele jagatud, siis tuleks nendest kavadest lähtuda, mitte et "tegime midagi paberi peal valmis ja see selleks jääb", nagu valge raamatuga on juhtunud," märkis Allikmaa.