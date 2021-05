Taasavamine toob teatritele rõõmu, aga ka terve hulga lisatööd

"Me olime pisut kurvad, et see avamine ei toimunud varem. Me väga lootsime avada 17. kuupäevast. Mida nädal edasi, seda väiksemaks jääb pulblikuarv, mai lõpus ja juunis on inimstel juba teised huvid ja kohustused," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" etendusasutuste liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas tõdes, et on natuke paradoksaalne, et nad saavad alustada hooaega hooaja lõpus. "Küll aga on meil mitme kuu jagu mängimata etendusi, ja jõuab esietenduda kaks lavastust. Me mängime kindlasti terve juunikuu veel."

Etenduste toimumiseks peavad olema tagatud nõuded 2+2, saalitäituvus 50 protsenti ning kuni 200 inimest ühel üritusel.

"Suurte saalide jaoks on see 200 väga põhjendamatu arv -- kui kujutame ette Vanemuise, Estonia suurt saali, kus on palju õhku ja palju ruumi. Ma päris täpselt sellest aru ei saa," tunnistas Allikmaa.

Piirangud tekitavad teatritele lisatööd. "Seoses 50 protsendi täituvuse piirangutega tuleb publikuga suhelda. Loodan, et inimesed on mõistlikud ja saavad aru. Püüame pakkuda uusi lahendusi järgmisse hooaega," märkis Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.

Lisaks kevadel ärajäänud etendustele vajavad ümbervahetamist veel ka eelmisest sügisest jäänud piletid. Allikmaa sõnul peavad teatrid kokku tegelema kümnete tuhandete piletite ümber vahetamisega. See tähendab, et ega uusi pileteid etendustele väga saada polegi.

"Seda peab vaatama seoses vahetamistega, kuidas inimesed otsustavad. Mõned loobuvad või on käega löönud, aga neid kohti mida jagada, on teatritel väga vähe," tõdes Põldmaa.

Lisaks publiku arvu puudutavatele küsimustele on palju küsimusi tekitanud ka sulgemisaja piirang kell 22.00.

"Meil on teada terve rida lavastusi, mis kella kümneks ei lõppe, mis siis nendega teha? Kell 21.59 öelda publikule, et nüüd lühike aplaus ja ruttu saalist välja? Ma väga loodan, et homme valitsuses lisatakse see punkt, et need etendsed, mis on alanud traditsioonilisel ajal kell 19.00 või 20.00, saavad siiski lõpuni mängida," märkis Allikmaa.