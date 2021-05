Teatrid ja kinod avatakse 24. maist

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile, et otsuseid tehes arvestasid nad erinevate tegevuste ohutasemetega. "Teatrid ja kinod on keskmise ohutasemega, mistõttu otsustasime, et alates 24. maist avame need 50-protsendilise täituvusega," sõnas ta.

Kõik etendusasutused ja kinod on Eestis olnud suletud alates 3. märtsist, muuseumid ja galeriid avati juba varem ehk alates 3. maist.