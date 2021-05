Alliksaar: piirangute leevenemine andis meile tööplaani

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ütles, et tänu valitsuse selle nädala otsusele, et 24. mail saab publik jälle teatrisse, on Vanemuisel jälle tööplaan olemas.

Alliksaar rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et siiani on teater pidanud pidevalt oma plaane ringi tegema, kuid nüüd on kindel plaan olemas.

"Praegu on selge, et Vanemuise kevadhooaeg, sisehooaeg lõpeb 29. mail. Me oma suveetendustega alustame 26. juunist. Ja sügishooaeg algab teatrile tavapärasest varem just seetõttu, et meil on väga palju lavastusi, mille mängupaus on niivõrd pikk, et taastusaeg on selle võrra pikem," rääkis ta.

Alliksaar märkis, et kuna teater on kaua kinni olnud, on sügisel selle võrra esietenduste kuupäevi väga palju.

Siiani ära jäänud etendustele pileti ostnud inimestest enamik on otsustanud oma pileti tagasi müüa, kuna neid on pidanud pidevalt ümber vahetama.

"Me kevadhooajast räägime ligi 20 000 piletist, millega me tegeleme ühtemoodi või teistmoodi. Ja tegelikult tänase seisuga võib öelda, et umbes 60 protsenti publikust on selline, kes on pigem otsustanud piletid tagasi müüa, sest nende piletite vahetus on toimunud kaks korda, kolm korda, halvemal juhul juba ka viis korda. Kõigi kannatus katkeb," rääkis ta.