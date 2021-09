Narva ooperipäevad avab kontsert "Classics in Jazz"

Neljapäeval algavad Narva ooperipäevad kontserdiga "Classics in Jazz". Solistid Elena Bražnik, Luc Robert, Priit Volmer ning jazz-ansambel annavad etenduse, kust ei puudu ei avamängud ega grande finale.

Laval on Elena Bražnik, Ukraina päritolu sopran, keda võis mõned päevad tagasi näha Vana Tallinn Galal solistina Mozarti "Idomeneos". Rahvusooper Estonia lavadel on ta laulnud näiteks Marfa rolli Rimski-Korsakovi "Tsaari mõrsjas" ja Micaëla rolli Bizet' "Carmenis".

Varem välja kuulutatud Maria Teatri solisti Avgust Amonovi asemel astub kontserdil üles Eestis resideeruv Kanada solist Luc Robert. Lüürilise tenorina on ta näiteks Don Jose rolli Bizet' "Carmenis" laulnud ooperiteatrites nii Frankfurdis, Leipzigis, Kaplinnas, Nizzas, Essenis, Helsingis kui ka Tallinnas ja Tartus.

Kolmas solist on bass Priit Volmer, kes on rahvusooper Estonia lauljana pälvinud korraga nii kolleegipreemia kui ka publikupreemia, lisaks on tema nimel mitmeid erialaseid tunnustusi.

Soliste saadab bänd, kus Lembit Saarsalu saksofonil, Olav Ehala klaveril, Toivo Unt bassidel ja Toomas Rull trummidel.

Kontserdi muusikaline juht ja arranžeerija on Toivo Unt.

Narva Ooperipäevad toimuvad kõiki tervisenõudeid arvesse võttes. Kontsertidele ja ooperisse tuleb kaasa võtta COVID-tervisetõend, selle puudumisel on võimalik festivali sissepääsu juures teha tasuline kiirtest. Alla 18-aastastelt tõendit ega testi tegemist ei nõuta.

Narva ooperipäevad tähistavad sel aastal oma 5. juubelisünnipäeva oma alatises toimumiskohas Kreenholmi manufaktuuris.