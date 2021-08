Narvas etendub Neeme Kuninga lavastuses Puccini "La Bohème"

Neeme Kuningas on teinud koostööd väga erinevate ooperiteatritega. Sel korral jõuab tükk publiku ette Jeruusalemma lüürilise ooperi festivaliga koostöös. Etenduses on solistidel kandev roll, sest kooriosad puuduvad.

"La Bohème" on lugu poeet Rodolfo ja lihtsa neiu Mimi traagilisest armastusest. Pariisi katusekambrit jagavad boheemlastest sõbrad: poeet Rodolfo, filosoof Colline, muusik Shaunard ja maalikunstnik Marcello, kelle armastatu on vastuoluline kaunitar Musetta. Jõuluõhtul oivaliselt alanud armastuslugu aga ei kulge ilma arusaamatuste ja konfliktideta ning lõpeb traagiliselt suve hakul.

Mimi osas laulab Marija Jelic, üks tuntumaid uue põlvkonna sopraneid Balkanimaades, kes paari nädala pärast esineb koos Placido Domingoga. Lisaks sellele on tal 5. oktoobril soolokontsert New Yorgi mainekas Carnegie Hallis koos pianisti Anthony Manoliga.

Rodolfo rollis on Raimonds Bramanis, Läti rahvusooperi tenor ja Läti parima ooperisolisti tiitli laureaat. Ta tegi oma ooperidebüüdi 2008. aastal Papageno rolliga Mozarti "Võluflöödis" ning on sellest ajast peale laulnud püsivalt soolorolle. Rahvusvaheliselt on ta esinenud Itaalia ja Saksamaa lavadel ning teinud koostööd Praha rahvusooperi ja rahvusooper Estoniaga.

Musetta osas on Julija Karaliūnaitė, Leedu rahvusliku ooperi- ja balletiteatri sopran, kes esitab nii klassikalisi ooperirolle kui ka teeb kaasa erinevates kaasaegse muusika lavastustes, sealhulgas Leedu heliloojate (Narbutaitė, Šerkšnytė jt) loomingut esitades. Ta on osalenud edukalt rahvusvahelistel konkurssidel ning lisaks Leedule annab kontserte ka Põhjamaades.

Marcellot laulab Rinalds Kandalincevs, kes kaks aastat tagasi tegi samas rollis ooperidebüüdi, sellele järgnesid veel mitmed rollid ning hooaja lõpuks jõudis ta Läti muusikaauhindade jagamisel silmapaistvaima esineja tiitli nominentide hulka, kuid jäi siiski alla võitjale – Läti rahvuslikule sümfooniaorkestrile.

Colline on Vene/Iisraeli päritolu bass Denis Sedov, kes sai Metropolitan Opera noorte artistide programmis tuule tiibadesse ning on sestpeale saanud võimalusi esineda paljudel maailma nimekatel lavadel -- La Scala, Covent Garden, The MET, Opera de Paris, Teatro Colon Buenos Aires, Santiago de Chile, San Francisco Opera, La Monnaie Bruxelles, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Reggio Turin jne.

Shaunardi rollis astub üles bariton Atlan Karp, Eesti vabakutseline lauljana on ta esinenud ooperi- ja kontserdilavadel Eestis, Leedus, Lätis, Soomes, Itaalias, Saksamaal, Iisraelis ja Bulgaarias. Lisaks ooperile kuulub tema kontserdirepertuaari vokaalmuusikat ja laulutsükleid nii kaasaegsetelt kui ka klassikalistelt vene, prantsuse, saksa, soome ja eesti heliloojatelt.

Benoit/Alcindoro kaksikrolli laulab Väino Puura, rahvusooper Estonia bariton, kel on kolm korda oma 45-aastase solistikarjääri jooksul tulnud ette "sama lavastus, sama roll" olukordi: Kálmáni operetis "Silva" laulis ta parun Feri rolli nii 1995 kui ka 2010, Puccini "Boheemis" Marcello osa 1977 ja 1993 ning Verdi "Traviatas" Germonti suurt rolli nii äsja teatrisse tulnuna 1976. aastal kui ka 1997. aastal.

Solistidega koos on laval Liepaja festivaliorkester dirigent Atvars Lakstīgala juhatusel. Atvars Lakstīgala on ka etenduse muusikaline juht.

Lavastaja Neeme Kuningas oli aastatel 1994--2010 rahvusooper Estonia pealavastaja, hiljem on teinud koostööd ooperiteatritega Venemaal, Hiinas, Prantsusmaal, Valgevenes, Lätis, Leedus ja Skandinaaviamaades. Ta on toonud lavale üle saja ooperi, opereti ja muusikali.

Kokku on Narva ooperipäevadel kolm Neeme Kuninga lavastust. Lisaks lavastab Neeme Kuningas 4. septembril kell 19 toimuvat kontserdigalat "Kreenholmi ööbikud" ning 12. septembril kell 12 algavat Prokofjevi muusikalist muinasjuttu "Petja ja hunt" (esietendus). Kõik etendused toimuvad Narva Kreenholmi manufaktuuri alale püsititatud ooperitelgis.

Narva Ooperipäevad toimuvad kõiki tervisenõudeid arvesse võttes. Kontsertidele ja ooperisse tuleb kaasa võtta COVID-tervisetõend, selle puudumisel on võimalik festivali sissepääsu juures teha tasuline kiirtest. Alla 18-aastastelt tõenditega testi tegemist ei nõuta.

Narva ooperipäevad tähistavad sel aastal 5. aasta juubelit oma alatises toimumiskohas Kreenholmi manufaktuuris.