Narvas tuuakse esimest korda Eesti publiku ette ooper "Adriana Lecouvreur"

Süžee põhineb reaalsetel sündmustel, mis juhtusid 19. sajandil Pariisi teatris ja kõrgklassi eludes, kuid selles lavastuses on tegevus viidud filmivõtteplatsile: tegelasteks on näitlejad, produtsendid ja lavastajad, kes kogevad intriige, armukadedust ja pettust.

""Adriana Lecouvreur" on ooper erinevate emotsioonidega, näha saab armastust ja intriigi. Meie täiendame seda lavastust kaasaegsete aktsentidega, kaasaegsete stiliseeritud kostüümidega ning kasutame kohaomaseid eripärasid. Ooperi teljeks on teatrikunstniku elu, selles lavastuses saab temast traagilise saatusega filmistaar. Näitame tema elu glamuurist kurbuseni," selgitas lavastaja Gjorgji Petrushevski.

Gjorgji Petrushevski on ooperi kaaslavastajaks kutsunud Dejan Proshevi, kes on Makedoonia Ooperi- ja Balletiteatri kunstiline juht. Lavastus tuuakse publiku ette Narva ooperipäevade ja Leedu kaasaegse muusika ja videokunsti trupi Nb8 Art koostöös. Solistidena on laval on Arena di Verona ooperifestivalil esinenud Vitaliy Kovalchuk (Ukraina/Itaalia) ja Leedu Rahvusooperi bariton Steponas Zonys. Adrianat mängib Leedu sopran Julija Karaliūnaitė.

Francesco Cilea ooper "Adriana Lecouvreur" esietendus 1902. aastal Milanos.