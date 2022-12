Trio Poll-Varema-Poll toob kuulajateni kõik Beethoveni klaveritriod

Viiuldaja Mari Polli, tšellist Henry-David Varema ja pianist Mihkel Polli ettekandes jaotuvad Beethoveni klaveritriod kolme kontserdikava peale. Igal kontserdil kantakse ette üks Beethoveni varastest ning üks hilistest triodest, pakkudes sissevaadet Beethoveni loomingu eri etappidesse. Koos korduskontsertidega esitatakse klaveritriosid 2022. aasta detsembrist kuni 2023. aasta sügiseni kokku 15 korral erinevates kontserdisaalides üle Eesti.

Pianist Mihkel Polli sõnul on Beethoveni klaveritriod selle žanri heliloomingu üheks vundamendiks ning ka nende trio on oma tegutsemisaastate jooksul Beethoveni muusikaga sügavuti tegelenud. "Sellest protsessist koorus välja soov kõik senine Beethoveni mängimisega omandatu ja läbitehtu tervikpildina kuulajateni tuua. Kuna trio Poll-Varema-Poll tähistab järgmisel aastal oma kümnendat sünnipäeva, on see meie jaoks ka omamoodi pidukontsertide seeria," sõnas ta.

Polli sõnul suudab Beethoveni muusika pakkuda tänapäeva inimesele sama võimsat emotsionaalset laengut kui 18. või 19. sajandi kuulajale. "Beethoven oli helilooja, kelle muusika kajastab sügavaid tundeid ning eksistentsiaalseid ideid lihtsal ja inimlähedasel moel. Sellest muusikast võib leida nii iluelamust kui saada lohutust ja tuge oma tunnetes," nentis pianist.