Pianist Mihkel Poll uuest kontserdisarjast: see on emotsionaalselt mitmekesine

"See on ühest küljest huvitav, aga teisest küljest ka emotsionaalselt mitmekesine," rääkis Poll. "Kuigi Beethoveneid on üks, siis tema muusika on äärmiselt mitmetahuline."

"Väga erinev on ka n-ö varane, keskmine ja hiline Beethoven. Üritame seda kõike kontsertsarja käigus inimesteni tuua," sõnas Poll.

"Kuna me olime neid triosid üksikuna päris palju mänginud, siis tekkiski mõte kanda need ette terviktsüklina, et ka kuulajad saaksid pildi ühe helilooja - ja ühe selle žanri looja - loomingust, mis moodustab vundamendi kogu klaveritrio repertuaarist," lisas ta.