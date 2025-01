Akordionist Maimu Jõgedal ilmus sooloalbum "Peegeldusi Põhjamaadest"

Rõugest pärit Maimu Jõgeda teekond akordioniga sai alguse venna leitud vanavanemate pillist ja kuulamisest, kuidas vend harjutab. Nii tekkis Jõgedaski soov just seda instrumenti õppida.

Nüüd andis 31-aastane muusik välja oma kolmanda albumi, mis võtab kokku tema magistriõpingud Sibeliuse akadeemias, mil ta studeeris Taanis, Soomes, Rootsis ja Norras sealset pärimusmuusikat.

"Albumil on Rootsi polska mõjutustega lugusid, Soome tüüpi hambutantsu mõjutustega lugusid, kahe taani tantsu mõjutustega lugusid ja siis kaks Eesti rahvalaulu ka," ütles muusik Maimu Jõgeda.

Laulmine on Jõgeda jaoks uus valdkond, kus muusik teeb esimesi katsetusi. Üks kahest plaadile jõudnud rahvalauludest on pulmalaul ja pärineb Peeter Roosilaiult Ruhnu saarelt.

Plaadi kujundusel on kasutatud Helsingi vaateid, kus justkui katkitõmmatud pildid on üheks liidetud, kasutades kuulsat Jaapanist pärit kullaga parandamise tehnikat ehk kinsugit. Jõgeda sõnul peegeldab see ka tema loomingut, kus juba valminud lood saavad aina uusi täiendusi.

"Hästi tihti on selline tunne, et nüüd on lugu valmis ja nii see jääb. Aga isegi sel juhul olen ma leidnud mõned lood, kus ma avastan, et siia sobiks üks teine akord palju paremini. Olen võtnud endale selle vabaduse, et siiski mõned muudatused veel teha ja tõesti need lood elavad edasi," ütles Jõgeda.