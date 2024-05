Tartus ja Tallinnas toimub Ülo Kriguli uudisteose esiettekanne

Kontserdi kunstiline juht ja dirigent on Vanemuise teatri muusikajuht Risto Joost, kes tellis helilooja Ülo Krigulilt uudisteose, mida hooaja lõppkontserdil esmakordselt esitada. Uudisteose lähtekohaks oli seotus Tartu lugude ja linnaruumiga. Tulemuseks on muusikaline kummardus helilooja Eduard Tubinale, kes on oma tegevusega otseselt mõjutanud Tartu linna kultuuriruumi loomist.

""Studiumit" võib pidada "sümfooniliseks uuringuks Eduard Tubina sümfooniatest" ning žanri poolest võiks ta olla "avamäng kõigile Tubina sümfooniatele"," ütles Ülo Krigul.

Pärast avateost kõlab saksa romantismiaja heliloojate looming. Kontserdi viiulisolistina astub üles Hans Christian Aavik, kes esitab Felix Mendelssohni Viiulikontserdi nr 2.

Aavik tõdes, et on selle teosega üles kasvanud. "Sõltumata sellest, et olen Mendelssohni viiulikontserti esitanud väga paljudel kordadel, leian teosest iga kord enda jaoks midagi uut. Minu jaoks on see palju enamat kui sümfooniaorkestri saatega viiulikontsert – see on kammermuusika orkestri ja viiuli dialoogina. Tegemist on oma aja kohta ääretult virtuoosse teosega," kinnitas ta.

Vanemuise kontserdimaja ja Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert toimub 10. mail kell 19 Vanemuise kontserdimajas ja seda koostöös Eesti Kontserdiga. 15. mail kell 19 kõlab Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert Tallinnas Viimsi Artiumis.