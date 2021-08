Prantsuse ajakiri Classica valis Tõnu Kõrvitsa albumi oma kuu plaadiks

Prantsuse klassikalise muusika ajakiri Classica valis septembrikuu plaadiks Eesti helilooja Tõnu Kõrvitsa "Sina oled valgus ja hommik" ("You Are Light and Morning / Sei la luce e il mattino"). Teos on kirjutatud 2019. aastal, plaat pälvis ka koha Eesti muusikaauhinnad 2021 nominentide hulgas.

"Sina oled valgus ja hommik" on kaheksaosaline tsükkel koorile ja keelpilliorkestrile, kus on tekstidena kasutatud Itaalia poeedi Cesare Pavese (1908–1950) luuletusi, mille on valinud, järjestanud ja tõlkinud Doris Kareva.

Tõnu Kõrvitsa sõnul on teos justkui sügavikust lauldud hümn elule ja armastusele. "Seal on armastust looduse ja maa vastu, on väga palju igatsust, leina, kurbust, ilu ja nostalgiat, aga sellest hoolimata on need tekstid täis elu ja voolavust ning mingit müstilist pulbitsemist ja tukslemist," ütles helilooja.

Teose tellijad ja esmaesitajad on Tallinna kammerorkester ja Eesti filharmoonia kammerkoor dirigent Risto Joosti juhatusel. Maailmaesiettekanne toimus 16. juuni 2019. aastal Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas ning seejärel muusika salvestati koostöös Soome plaadifirmaga Ondine, kes andis plaadi välja 2020. aastal.

Ajakiri Classica kirjutab kuu plaadi arvustuses: "Tõnu Kõrvits, kes on juba tunnustatud omal maal, vajab endiselt avastamist meie hulgas. Ja ta tõesti väärib seda! Lisaks sellele plaadile on meil võimalik kuulata ka sellesama Soome plaadifirma "Ondine" väljaandeid nende samade esitajatega – "Moorland Elegies" (2015), "Hymns to the Nordic Lights" (2015-2019) ja samuti "Mirror" (ECM, 2013)."