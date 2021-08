Filharmoonia Kammerkoori uue hooaja avab Tõnu Kaljuste Veljo Tormise muusikaga

Nargenfestivali korraldatud kontserdid on pühendatud Veljo Tormise (1930–2017) 91. sünniaastapäevale ning kava keskmes on 1967. aastal valminud Tormise "Eesti kalendrilaulud", mis koosneb viiest alatsüklist – "Mardilaulud", "Kadrilaulud", "Vastlalaulud", "Kiigelaulud" ja "Jaanilaulud".

"Kui Veljo Tormis kirjutas "Eesti kalendrilaulud", lõi ta kõige olulisemad eestlaste kalendritähtpäevad muusikalises vormis, mis märgivad meie kultuuri aastaringi," rääkis Kaljuste. "See ei ole ainult muusikaline materjal, eestlaste tarkus on säilinud nendes tekstides, mida rahvas on laulma hakanud. Osaliselt on need laulud sündinud koos minimaalse viisiga, mis annab teksti mõttele sügavust ja jõudu. Väga oluline on mõista, et Eesti rahvalaul on tekstide võimendus."

Tsükkel "Eesti kalendrilaulud" osutus Veljo Tormise jaoks pöördeliseks – pühendumine eesti rahvalaulu uurimisse, selle varasalve sügavuti tundmaõppimisse viis arusaamiseni regilaulu olemusest, struktuuri terviklikkusest ja kuidas seda terviklikkust kunstmuusikas säilitada. See oli heliloojana "oma niši" leidmine ning jäi loomingu keskmesse tema teekonna lõpuni. "Kalendrilaule" raamivad aga eesti luuletajate tekstidele loodud kooriteosed: "Kord me tuleme tagasi" Jaan Kaplinski sõnadele ja "Viru vanne" Hando Runneli tekstile.

Sünnipäevahooaega jätkab Eesti Filharmoonia Kammerkoor paljude eriliste muusikasündmustega nii Eestis kui ka väljaspool. Septembris esinetakse Tõnu Kaljuste käe all Eestis Pärdi Päevadel, Itaalias Pisas ja MITO festivalil Milanos ning Torinos, kus Pärdi muusika kõrval tuleb ettekandele Tõnu Kõrvitsa teos "Sei la luce". Septembrisse mahub ka kontsert Zürichi värskelt renoveeritud kuulsas Tonhalles.

Koostöös Tallinna Kammerorkestri ja Tõnu Kaljustega antakse kontserte sarjas "Bachi pärlid", koos Flandria sümfooniaorkestri ja Kristiina Poskaga minnakse aga turneele Belgiasse, Prantsusmaale ja Hollandisse. Külalisdirigentidena on sünnipäevahooajal koori ees veel Kaspars Putniņš, Pärt Uusberg, Andres Mustonen, Olari Elts ja Andrew Lawrence-King.

"Tormise tuules: Eesti kalendrilaulud"

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste

7.08 kell 19.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suur saal

8.08 kell 18.00 Viljandi Pärimusmuusika ait