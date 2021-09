Tõnu Kaljuste: Pärdi muusikas pole võõrad ka idamaised tunnetused

Ettekandele tuleb 17 kontserti 12 paigas, Pärdi päevad jõuavad kirikutesse ja kontserdisaalidesse üle Eesti. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste on esinema kutsunud Eesti parimad muusikakooslused kui ka uustulnukad välismaalt.

Kontserdikavades astub Arvo Pärdi muusika dialoogi teiste autorite loominguga. Pärdi päevad avatakse 2. septembri õhtul Tallinna Jaani kirikus autorikontserdiga, kus Eesti filharmoonia kammerkoor ja Eesti riiklik sümfooniaorkester Tõnu Kaljuste juhatusel esitab kolm eri aegadest pärit Arvo Pärdi teost.

Dirigent Tõnu Kaljuste sõnul on kõigis neis teostes palved ja tekstid, mis nõuavad teatud keskendumist. "Kui need litaania 24 palvet läbi saavad, siis helilooja on nendele andnud ekstaatilise lõpu, ta kerib kuni lõpuni," ütles ta ja mainis, et ühe rohkem on päevakorral see, kuidas erinevad kultuurid ja rahvad palvetavad. "Me näeme, mismoodi ida ja lääs praegu suhtlevad ja Pärdi muusikas ei ole võõrad ka need idamaised tunnetused."