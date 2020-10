Ülevaade. Kuidas mahtus kultuuriilma muusikapilti Arvo Pärdi juubelikuu

Juba aastaid on meil ja huvilistel kogu muusikamaailmas harukordne võimalus Arvo Pärdi keskuse kaudu tutvuda maestro elu- ja loometeega. Keskus alustas tegevust Eesti riigi toetusel siiski alles kümmekond aastat tagasi, aga on meie muusikapildis ja rahvusvaheliselt aina märgatavam, kus arhiiv ja selle uurimine pidevalt täienevad ning kaasajastuvad, kus kõik, mida tehakse, tehakse täieliku põhjalikkusega.

Tagasiulatuvalt on see tiivustav ka maestrole endale, kes suudab keskuse tegemistel ka oma nõu ja jõuga abiks olla. Iga päev saame uut teavet keskuse kodulehelt "Ettekannetest maailmas". Vaatame sellele toetudes, kuidas on avalikustunud Arvo Pärdi muusika esitused selle aasta juubelikuul.

Tegelikult on kaalukaid pühendusi, autoriõhtuid jm tehtud kogu aasta. Neid tehakse küll igal aastal, aga juubeli märk on kõigele pisut hoogu ja huvi lisanud. Eriti märgatav oli see nüüd Pärdi kodumaal. "Pärdi päevade" kontserdisarjaga võiksime end näidata mistahes maa kuulsates saalides, tehes Eesti muusikamaailmas veel nähtavamaks.

Nargenfestivali katuse all pani kunstiline juht Tõnu Kaljuste 2. septembril käima Arvo Pärdi juubelisarja, mille kontserdid viidi seekord võimalikult paljudesse saalidesse üle kogu Eesti. Pärdi päevad kestsid maestro sünnipäevani 11. septembril. Lihtne statistika toob meile üllatuse, et meie muusikud tegid festivalipäevadel Eestis kokku 86 Pärdi teoste ettekannet. Samas tuli väljaspool Eestit ettekandeid vaid 11. Järgnevatel päevadel ja nädalatel seis muutus ja vahe tasanes.

"Pärdi päevade" tegijaiks olid Tõnu Kaljuste (neli erinevat kava), Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Endrik Üksvärav ja Collegium Musicale, ERSO, Jaan-Eik Tulve ja Vox Clamantis (kaks kava), Tallinna Kammerorkester, Olari Elts, Maria Listra, Ene Salumäe, Kadri Toomoja, Katariina Maria Kits, Marcel Johannes Kits, Sten Heinoja, nendega koos veel Hugo Ticciati, Priya Mitchell, Raschèr Saxophone Quartet. Vox Clamantis ja Jaan-Eik Tulve viisid "Kanon pokajaneni" tõelise sündmusena 6. IX Viimsisse, 9. IX Kuressaarde ja 10. IX Viljandisse, festivalil kõlas teisigi elamuslikke kavu, uusversioonide esiettekandeid jms. Suuresti oli oma ülekannetega kaastegev Klassikaraadio. Tõnu Kaljuste näitas taas, et ta on silmapaistvamaid Pärdi asjatundjaid muusikamaailmas.

Neil päevil mujal: Mikkeli Linnaorkester Soomes mängis "Summat", Seinäjoe LO kavas oli "In Spe", "Passio" kõlas Berliini Matthäus-Kirches, kus Daniel Reussi käe all laulis oma uue hooaja avaõhtu Vocalconsort Berlin. Populaarne on "Peegel peeglis" erinevatele pillidele tehtud versioonides: Norra Muusikaakadeemias Oslos oli juhtsolistiks Mehhiko kontrabassikunstnik Rodrigo Mata, Poolas Gdanskis metsasarvevirtuoos Michał Szczerba, Zürichis tšellist Mattia Zappa. Jaapani organist Kensuke Ohira mängis Berliinis "Pari intervallo". Nimekas Dennis Russell Davies, kes teeb avakontserte uues ametis Saksamaal (avaõhtu 27. IX Leipzigi Gewandhausis, kavas ka Pärdi "Arbos") on nüüd Kristjan Järvi järglasena MDR Leipzigi SO ees. Ta kavas Brno Filharmooniaga olid "Cantus ..." ja "Lamentate", sama veel Austrias Grazis. Pärt on ikka olnud eelistatuna nende dirigentide kavades, kes on olnud ametis Eesti Filharmoonia Kammerkoori juures Tallinnas. Daniel Reussi kõrval nimetaks Kaspars Putniņšit, kes Rootsi Raadio koori ees selle uue peadirigendina juhatas Berwaldi hallis alates 12. IX "Nunc dimittist" ja "Magnificati" (ülekanne Rootsi raadio programmis P2).

Alates 11. IX hakkavad jõud tasakaalustuma. Otse sünnipäeval on seis veel 9 : 5 meie poolel. Järgmistel päevadel-nädalatel kaldub kaalukauss tavapärasena välismaa muusikailma solistidele ja ansamblitele, rajatagustele festivalidele. Nädal 12.-18. IX annab järgmise pildi: 18 välisettekannet meie mitte ühegi vastu.

Märgatavalt avardub ka esituste geograafia: Itaalia (festival Mittelfest Udines), Rootsi, Šveits (Lensi festival, orelifestivali lõppkontsert Luzernis), Saksamaa (alati midagi), Venemaa (14. IX "La Sindone" viiulile ja orkestrile maailmaesiettekanne Pärdi enda pühendusena Novosibirski festivalil, solistiks Vadim Repin), Tšehhi, Poola, Luxembourg (Arabella Steinbacher mängib "Fratrest", Portugal (42. festival Pavias)… Holland (Madalmaade Kammerkoor ja Peter Dijkstra, Utrecht jt), UK, Austria, Soome, Belgia (22.-24. IX "Für Jan van Eyck" segakoorile ja orelile maailmaesiettekanne, kaheksa kontserti kahes Genti kirikus, Collegium Vocale Gent); 22. IX Vox Clamantis esitab Jaan-Eik Tulve juhatusel "Kanon pokajaneni" festivalil Saksamaal Tholeys, sama "Sindone" uusversioon Zürichis, kus Paavo Järvi avab oma hooaja, 24. IX Turus Soomes kaheksa teosega autoriõhtu, sel päeval kuue teosega autorikava ka Viinis ORF-i peasaalis. Stuttgartis mängib Pärti Amstel Saxophone Quartet. Viimastel aegadel pole Pärti balletilavale toodud, nüüd on siiski Dresdeni Kultuuripalees lavastus "Peegel peeglis" muusika põhjal tšello ja klaveri versioonis, koreograafiks Katja Erfurth. "Peegel peeglis" kõlab eri versioonides ka Milanos (saksofonist Isabella Fabbri) ja Tallinnas Kadrioru lossimuusika avamisel. "Fratres" on kavas Austraalias Sydneys, mängib Omega Ensemble.

Juubelikuu lõpetab 30. septembril väärikalt Arnold Schoenberg Chor Viinist, keda juhatab selle asutaja Erwin Ortner. Külaliskontsert toimub Brno rahvusteatri Reduta Mozarti saalis, Pärdilt kavas "Nunc dimittis" ja "Virgencita". Sel päeval on see ainus ettekanne Arvo Pärdi muusikast.

Lõpumärkusena sobib meenutada, et on ka maid, kust pikka aega pole meieni jõudnud sõnumit Pärdi muusika esitustest, või leiab paari viimase aasta seest üksiku ettekande. Niisuguseid maid leiab isegi Euroopast, näiteks Bulgaaria või ka Ungari(!), Balkani maad Montenegro, Põhja-Makedoonia, ka Kreeka, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan... need väited nõuavad põhjalikumat ülevaatamist. Ettekanded Arvo Pärdi keskuse kodulehel pööravad ette oktoobrikuu.