Pildid: filharmoonia kammerkoor ja kammerorkester esinesid Itaalia festivalidel

Turneed alustati 16. septembril kontserdiga Anima Mundi festivalil Pisa katedraalis, kus olid kavas Arvo Pärdi "Siluani laul", "Magnificat", "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Nunc dimittis", "Trisagion" ja "Aadama itk". Lisaks kanti ette Anima Mundi 13. rahvusvahelise vaimuliku muusika konkursi võitnud Miguel Angel Musumano teos "Magnificat".

Anima Mundi festivali juhi Guido Corti jaoks oli Arvo Pärdi autoriõhtu sügavalt emotsionaalne kogemus. "Ettekanne oli täiuslik ja väga liigutav, eriti koori a cappella lõigud. Uskumatu, et täiesti teistsuguse kultuuritaustaga helilooja loomingul on nii palju sarnast meie vaimuliku muusikaga, näiteks Vivaldi ja Monteverdiga. Võib öelda, et meil on samad juured ning muusika hing ja musitseerimise kirg on sama."

Kontserdid Tõnu Kõrvitsa "Sina oled valgus ja hommik" ("Sei la luce e il mattino") anti 18. ja 19. septembril rahvusvahelisel MITO SettembreMusica festivalil Torino suurimas, San Filippo Neri kirikus ja Milano Teatro Dal Verme's. Torinoga on Tõnu Kõrvitsa teosel otsene seos, sest selles linnas on elanud kontserdil kõlanud teose tekstide autor Cesare Pavese (1908–1950).

"See muusika jõudis justkui oma koju, sest olemegi linnas, kus Cesare Pavese elas. Pavese räägib oma tekstides sellest jõest, mis voolab läbi linna, ja see, kuidas linn värahtab Doris Kareva tõlkes – see kõik on selle linnaga seotud," ütles Tõnu Kõrvits pärast kontserti.

"Me oleme itaallased, me armastame meloodiaid ja tema muusika on neid täis. Seda muusikat on kerge vastu võtta, sest see on siiras, täis hinge ja vaimsust," ütles kontserdil viibinud helilooja Massimo Nunzi. Ta kõrvutas Tõnu Kõrvitsat Arvo Pärdiga, öeldes, et Kõrvitsa loomingus on midagi uut, värsket ja enneolematut. "Helilooja kohalolek andis muusikutele kindlasti suure energialaengu, sest interpretatsioon oli võrratu," lisas Nunzi pärast kontserti.