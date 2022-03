Kristiina Poska: nii-öelda tavalised orkestrid on tänu ametiühingutele suuresti mugavustsoonis

Dirigent Kristiina Poska sõnas kultuurisaates "OP", et aegade jooksul on küll olukordi, kus ta näeb, et orkestril sisemine motivatsioon puudub ja nad on mugavustsoonis, aga üha enam kaotab ta huvi sellistes olukordades töötamise vastu.

Poska kinnitas, et fantastiline tunne on taas üle pika aja kodumaal lavale astuda. "Me oleme seda nii kaua oodanud, sest kontserdid Flandria sümfooniaorkestriga pidid aset leidma eelmisel aastal, aga see lükkus edasi, ma pean tunnistama, et alles paar nädalat tagasi käis orkestrist väga kõva koroonaviiruse laine üle," tõdes ta ja lisas, et sama programmiga olid neil kontserdid Flandrias, kus ka tema oli rivist väljas ning tema assistent pidi üle võtma kontserdid. "Ühel kontserdil tuli asendada 13 inimest, seega me oleme natukene räsitud olukorras."

Kristiina Poskal läheb Flandria sümfooniaorkestri ees kolmas aasta, aga tegelikult on see alles esimene hooaeg. "Kolm aastat on meil veel ees, aga aeg on praegu tõesti linnulennul läinud," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Enne, kui ma Flandria sümfooniaorkestri juurde 2018. aasta lõpus läksin, siis ma ei teadnud sellest mitte midagi, läksin silma ilma igasuguste ootuste ja eelarvamusteta ning vaatasin, et ohhoo, kuidas see on võimalik, milline pärl," tõdes ta ja mainis, et just seetõttu on ta tahtnud nendega ka püsivalt töötada. "Ma ei olnud olukorras, kus ma otsiksin endale orkestrit, absoluutselt mitte, mul olid hoopis teised teemad."

"Mulle sobis aga selle orkestri juures kõik, üks põhjus on ka ilmselt see, et nad on organiseeritud natukene teistmoodi kui tavalised orkestrid, on näha, et inimesed istuvad rohkem tooli serva peal ja on alati suurepärase ettevalmistuse ja suure motivatsiooniga, see on see, mida kõik muusikud ja mina dirigendina otsin," selgitas Poska ja rõhutas, et eelhääletus on niivõrd oluline selleks, et oleks võimalik kunstiliselt midagi saavutada.

"Nii-öelda tavalised orkestrid on tänu ametiühingutele nii suuresti mugavustsoonides, et see on kunstilises mõttes kontraproduktiivne, see on teada probleem ning loomulikult seda ei ole igal pool, aga see on tendents, mida on märgata," tõdes ta ja mainis, et Flandria sümfooniaorkestris seda aga ei ole.

Poska kinnitas, et on olnud olukordi, kus ta näeb, et orkestril sisemine motivatsioon puudub ja nad on mugavustsoonis. "Üha enam kaotan huvi töötada sellistes olukordades, mul on siis väga raske ka ennast motiveerida, kui ma näen, et inimesed ei taha," nentis ta ja rõhutas, et tema jaoks on eeltingimus see, et inimesed tahavad ja tulevad ühe eesmärgiga kokku. "Kui seda ei ole, siis see on paras vaev, aga eks me teeme selle töö ikka ära ja lõpuks on muusika see, mis päästab olukorra."

Tema sõnul on mõnus osa dirigenditööst ka see, kui saab üksinda töötada partituuriga. "See on väga mõnus osa ausalt öeldes, sõltub loomulikult ka teosest, kui on tegu raske või ka uue teosega, siis võib see algus väga vaevaline olla, aga kõige toredam osa on siis, kui ma tunnen, et teos hakkab minu omaks saama ja minu sees kokku kasvama."

