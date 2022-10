Karolin Poska oma isikunäitusest: siin on pilkunihestavad materjalid üleval

"Ma lõpetasin Eesti Kunstiakadeemia, aga mul õnnestus seal mitte joonistada ja maalida," tutvustas Poska. Ta lisas, et värsket galeriid luues soovis ta presenteerida eelkõige performance-kunsti ehk etenduskunsti, mis on talle kõige omasem kunstivorm. "Siin ongi pilkunihestavad materjalid üleval," demonstreeris ta.

Poska sõnas, et noore kunstnikuna on tal alati suur surve peal, mis tekib nii endale seatud standartidest kui ka sellest, kuidas teised kunsti vaatavad. "Pluss surve kuulsatelt kunstnikelt, kuidas nemad enda kunsti vaadanud on ja kuidas nad tänapäeval vaataksid seda näitust, mille mina tegin," kirjeldas ta.