LHV uue heliloomingu preemia Au-tasu pälvis Rasmus Puuri heliteos

"Au-tasu kandidaatide nimekiri oli äärmiselt mitmekesine ja põnev, sisaldades endas tõsiselt palju huvitavaid ja häid teoseid. Mulle jäi silma üldine tendents pürgida ilu, mõtestatuse, hingestatuse ja harmoonia poole ning kui me võtame kaasaegset kunsti kui teatavas mõttes ühiskonna peeglit, siis räägib see meie kohta üsnagi palju," tunnistas dirigent ja žüriiliige Kristiina Poska.

Kuigi konkurents oli tihe, selgus võitja siiski väga üksmeelselt. "Rasmus Puuri "Viiulikontserdi" puhul on tegemist äärmiselt sügavamõõtmelise teosega, mis on meisterlik nii oma viiuli- kui orkestrikäsitluselt, tugeva dramaturgia- ja vormitunnetusega ning mis ehk isegi kõige tähtsam – selge kvaliteediga puudutada meid sügavuti ning endaga jäägitult kaasa viia," lisas Poska.

"Me võime olla tõsiselt uhked oma sellise äärmiselt potensiaalika noore helilooja üle ning tema viiulikontserdi puhul on tegemist teosega, mis vääriks tähelepanu kahtlemata ka rahvusvahelisel tasandil."

Teine žüriiliige Kerri Kotta lisas, et "Viiulikontsert" on tunnistus muljetavaldavast arengust, mille Rasmus Puur on heliloojana läbi teinud. "Teos on psühholoogiliselt tundlik, väljendusvahenditelt rikkalik ja mitmeplaaniline ning vormiliselt monumentaalne. Viiulikontserdiga on Rasmus Puur astunud esimese sammu eesti sümfoonilise muusika väljapaistvate loojate hulka."

Tänavu osales konkursil rekordiliselt 52 teost 42 heliloojalt. Kandidaate esitasid nii üksikisikud, muusikakollektiivid kui ka muusikaorganisatsioonid. 52 teosest valiti välja 10 nominenti.

Konkursi žüriisse kuulusid Tiia Teder (žürii esinaine, Klassikaraadio), Helena Tulve (Eesti Muusika Päevad, Eesti heliloojate liit), Kerri Kotta (Eesti muusikateaduse selts), Iris Oja (metsosopran) ja Kristiina Poska (dirigent).

LHV Au-tasu eesmärk on väärtustada aktiivseid heliloojaid ja tuua esile rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö. Tänavu suurenes senine auhinnafond 1000 euro võrra. Laureaat pälvib 6000-eurose stipendiumi ning klaasikunstnik Mare Saare taiese. Preemia üleandmine toimus reedel ERSO ja EFK virtuaalsel ühiskontserdil festivali Eesti ja Balti Muusika Päevad 2021 raames.

Varasematel aastatel on Au-tasu pälvinud Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve ning Märt-Matis Lill.