Virtuaalselt toimunud Eesti Muusika Päevad kogusid üle 10 000 vaataja

Tänavu toimus 42. korda festival Eesti muusika päevad, mis on tänaseks kogunud üle 10 000 vaataja ja kuulaja, mis on kolm korda rohkem, kui oleks mahtunud füüsiliselt toimunud festivalil Tartu ja Tallinna kontserdisaalidesse.

Virtuaalse Eesti Muusika Päevade kuulajaid on olnud nii Lätist, Leedust, USA-st, UK-st, Rootsist, Inglismaalt, Venemaalt, Saksamaalt, Jaapanist, Iisraelist, Islandilt, Uus-Meremaalt, Brasiiliast, Hong Kongist jm.

"Festivali toimumine üksnes veebi ja raadio vahendusel oli suur risk ja väljakutse kogu meeskonnale, sest nõudis hoopis teistsugust valmisolekut ja ettevalmistust, samuti ei osanud me ette aimata, kuidas publik veebifestivali formaadi omaks võtab," selgitas festivali peakorraldaja Mari-Liis Rebane ja rõhutas, et tänaseks on nad saanud palju positiivset tagasisidet nii kuulajatelt, esinejatelt, heliloojatelt kui ka Balti kolleegidelt.

Rebase sõnul ei asenda digiformaat ei asenda elavas esituses kontserdikogemust, kuid kindlasti avardas seekordne eksperiment võimalusi leida uut publikut nii geograafiliselt kui ka kõnetada noort generatsiooni, kes on harjunudki leidma oma kultuurisoovitused interneti infoväljalt.

Eesti Muusika Päevadel kõlas 61 maailma esiettekannet, mille hulgas 16 uut noorte heliloojate poolt kirjutatud teost, mis esitati professionaalsete interpreetide poolt konkursil "Noor helilooja". Järgmine festival toimub 16. aprillist 24. aprillini 2022 ning siis on festivali teemaks "Teisiti". Järgmine rändfestival Balti Muusika Päevad toimub aga novembris 2022 Leedus, Kaunases, mil Kaunas kannab Euroopa Kultuuripealinna tiitlit.