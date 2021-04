Mihhail Gerts: väga raske on anda endast kõik ja siis kummardada tühjale saalile

Eesti Muusika Päevade kulminatsioon on ERSO ja Filharmoonia Kammerkoori reedene kontsert Estonia kontserdisaalis. Kontserdi kava ja koosseis on nii suursugune, et pandeemia oludes, hajutuse nõudeid järgides ei mahu muusikud Estonia lavale ära.

Sellist vaatepilti nagu reedesel ERSO kontserdil sageli ei näe. Ajal, mil publikut saali ei lubata, on selle hõivanud hoopis orkester.

"Nõuab harjumist, aga eks see on tingitud sellest, et selline koosseis tänastes oludes lavale ei mahu. Me peame hoidma kinni reeglitest ja heliloojad on kirjutanud täiskoosseisudele ja koorile ja see oli meil lihtsalt ainus võimalus neid teoseid ette kanda," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" dirigent Mihhail Gerts.

Dirigent Mihhail Gertsi juhatusel kõlavad reedesel kontserdil Eesti, Läti ja Leedu heliloojate uus looming.

"Igal heliloojal on oma nägu ja oma mõte. Omad värvid, omad vahendid, nii et see pilt on väga kirev," kirjeldas Gerts.

"Me kuuleme kokku kuute uudisteost. Nendest on neli Eesti heliloojat ja üks Leedu ja üks Läti helilooja. Noored heliloojad, kes on kõik tulvil ideedest ja kirjutanud mõne oma esimese suurvormi ERSO jaoks, mõni juba kogenum. Üks väga põnev esmaettekannete kontsert," lisas ta.

Eesti heliloojate suurteosed valmisid juba aasta tagasi toimuma pidanud Eesti Muusika Päevade jaoks, paraku tegi elu plaanidesse korrektiivid ja publik saab neist osa alles nüüd. Kahjuks toimuvad ka tänavu ettekanded tühjale saalile.

"Väga raske on anda endast kõik ja siis kummardada tühjale saalile, teades küll, et inimesed vaatavad tänulikult ekraani vahendusel," tunnistas Gerts.