Helilooja Aleksandr Žedeljov: tegelikult võiksid kontserdid toimuda pimedas

Žedeljov kinnitas, et tema jaoks on suurim kompliment see, kui pärast tema teose kuulmist ei hakka inimesed rääkima mitte tehnikast, vaid oma mõtetest. "Kui pärast räägitakse ainult kostüümidest või sellest, et laval oli kallis viiul, siis see on väga halb," sõnas ta ja mainis, et tegelikult võiks kontserdid toimuda pimedas. "Sellisel juhul kuuleks inimene ainult heli ega jälgiks tingimata seda, kuidas muusik mängib, mis tema näos toimub ja kas ta kardab, et ei võta mõnd nooti välja."

"Kui ma kirjutan muusikat, siis see on nagu uus luuletus, seega on väga oluline, et seal oleks filosoofiline mõte sees," mainis ta ja lisas, et uut teost kirjutades ei pane ta endale piire, et sel korral kasutab ainult mingit konkreetset tehnikat. "Mulle väga meeldivad rütmimängud ja erinevad laadid, ma tean neid väga palju, aga see ei tähenda, et saan need kõik panna ühte teosesse."

Helilooja Aleksandr Žedeljovi teose "Sõbralik DNA genotsiid" esitab Leedu ansambel Twenty Fingers duo 1. mail festivalil Eesti ja Balti Muusika Päevad. Kontserti Leedu muusika- ja teatriakadeemia muusika innovatsiooniuuringute keskusest vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.