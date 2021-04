Galerii. Eesti Muusika Päevad avas ansambel EMA kavaga "Digitaalne ning analoogne"

Ettekandmisele tulid:

Märt-Matis Lille "Kujutletavad helimaastikud II",

Tatjana Kozlova-Johannese "Aaria",

Taivo Lintsi "Rhythm Convergence",

Liina Sumera "Netrunner'id",

Leedu helilooja Vytautas V. Jurgutise "Tinohi", ja

Läti helilooja ja pianist Platon Buravicky "Safety borders"

Eesti Muusika Päevad toimuvad 22. aprillist 2. maini festivali koduleheküljel asuval videokanalil EMP TV. Kontserdid ja vestlusringid on kõigile tasuta kättesaadavad, festivali toetuseks on võimalik teha annetusi. Kontsertide heliülekanded toimuvad koostöös Klassikaraadioga. EMP kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kureerib Märt-Matis Lill.

Paralleelselt Eesti Muusika Päevadega toimuvad Balti Muusika Päevad, kuhu kuulub ka EMP programm. Festival hakkab roteeruma Eesti, Läti ja Leedu vahel – 2022. aastal korraldatakse üritus Kaunases, 2023. aastal Riias ning 2024. aastal uuesti Eestis.