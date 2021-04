Kristjan Kõrver: helikeel on nagu maailmavaade

"Helikeel on nagu maailmavaade. Mõni inimene teadvustab endale rohkem, et tal on mingi maailmavaade ja mõni teine ei teadvusta, aga mingisugused väärtushinnangud inimesel ikka on," rääkis Kõrver.

Kõrveril tekkis teatud äratundmistunne tudengipõlves. "Siis ma mingi aeg kogu aeg mõtlesin sellele, kuidas ümberringi kõik toimub ja kuidas keegi kuhugi on jõudnud ja karjääri teinud," meenutas Kõrver. "Veel hullem oli mõelda varasemate heliloojate peale, et mida keegi oli teinud, kui ta oli ainult 18-aastane. Siis mulle tundus, et ma ei olegi mitte kuskile jõudnud."

"Lõpuks ühel hetkel tuli mingi selline tarkus, et äkki peaks tegelema mingi oma asjaga, mitte karjääri peale mõtlema. Siis ma hakkasingi midagi tegema," rääkis ta. "Tahtsin, et mul tekiks mingi taustsüsteem, mis oleks teosteülene, et ma ei hakka iga kord nullist leiutama. Alguses tundus, et on väga vähe neid võimalusi, aga aastatega on järjest rohkem neid tekkinud."

"Teisest küljest on probleem, et mul on tohutult suured mõtted ja lõpuks see plaan, mis mul on olnud, ja mastaap jääb tavaliselt teostamata, valmivad miniatuurid ja fragmendid ning ma ei saa neist üldse lahti lasta," rääkis Kõrver. "Paljude lugude puhul on see, et mul on tunne, et hea küll, võin teda sellises versioonis kuskil kontserdil lubada mängida, aga samas on tunne, et tahaks edasi kirjutada. See on mu kiiks ja mu kolleegid naeravad ammu, et alati räägin, et tahtsin sellist, aga tuli selline."

Eesti Muusika Päevadel tuleb esmaettekandele sümfooniaorkestrile kirjutatud lugu "Sic!", mis võib Kõrveri sõnul kanda erinevaid tähendusi, aga on põhimõtteliselt jaatus. "Tookord oli selline soov tellijate poolt, et see võiks olla avamängu moodi lugu ja lõpuks selleks ta kvalifitseerus. See on suhteliselt lühike lugu ja tingimata ei pea kontserdil esimene lugu olema."

Kõrver nentis, et tema arvates ei pea kuulaja sellest samamoodi aru saama nagu tema. "Arusaamine on üldse selline teema, mille peale ma lähen krampi," tõdes ta. "Ma ei taha, et kui ma kuulan kellegi teise lugu, siis pärast tullakse küsima, et kuidas sa sellest aru said."

Samas on tema jaoks äärmiselt meeldiv, kui keegi siiski tema muusikat sõnadeta mõistab. "Üks interpreet ütles mulle kunagi, et kui ma suudaks ise olla helilooja, kirjutaks ma samasugust muusikat nagu sina," meenutas Kõrver. "Teine asi oli see, et mul oli kunagi kammerooper, mis võis anda igasuguseid tõlgendamisvõimalusi. Üks inimene, kellel on minuga enamvähem sama maailmavaade, kuulas selle ära ja ütles, et see oli nagu psalm. See oli suur kompliment minu jaoks. Olles ise religioosne inimene, ei oskagi muud tahta."

Kristjan Kõrveri uudisteose "Sic!" esitab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Mihhail Gertsi juhatusel reedel, 30. aprillil kell 19 Estonia kontserdisaalis. Kontserti vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.