Eesti Muusika Päevadel kõlab kuuele arvutile kirjutatud teos

"Heliloojal, aga eelkõige muusikul, on suur vastutus, nagu ka arhitektil või ehitajal. Kuid erinevalt arhitektist ja ehitajast on muusika looja vastutust keerulisem hinnata, kuna tulemust ei näe, enne kui töö pole valmis," rääkis Buravicky.

"Seetõttu on helilooja vastutus veelgi suurem. Alates hetkest, mil panin paberile esimese noodi, otsustasin, et teen kõik, et julgustada inimesi sagedamini muusikat kuulama, olema sellele lähemal."

Lisaks Buravicky teosele tuleb avakontserdil ettekandmisele Märt-Matis Lille "Kujutletavad helimaastikud II", Tatjana Kozlova-Johannese "Aaria" ning Taivo Lintsi "Rhythm Convergence", mis sündisid Eesti heliloojate liidu ja EMA vahelises koostöös toimunud residentuuris, kus ansambel tutvustas heliloojatele nüüdismuusika loomise tehnoloogilisi võimalusi.

Samuti kõlab kontserdil Liina Sumera 6 live-elektronmuusikule loodud teos "Netrunner'id", mis jutustab häkkeritest, kes on investeerinud kõrgemal tasemel enda küberneetilisse arengusse, ning Leedu helilooja Vytautas V. Jurgutise "Tinohi" (2018).

Buravicky teose "Safety borders" kannab 22. aprillil festivali avakontserdil Tartus Aparaaditehases ette EMA koosseisus Doris Hallmägi, Ekke Västrik, Mihkel Tomberg, Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes ja Theodore Lee Parker.

Eesti Muusika Päevad toimuvad 22. aprillist 2. maini festivali koduleheküljel asuval videokanalil EMP TV. Kontserdid ja vestlusringid on kõigile tasuta kättesaadavad, festivali toetuseks on võimalik teha annetusi. Kontsertide heliülekanded toimuvad koostöös Klassikaraadioga. EMP kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kureerib Märt-Matis Lill.

Paralleelselt Eesti Muusika Päevadega toimuvad Balti Muusika Päevad, kuhu kuulub ka EMP programm. Festival hakkab roteeruma Eesti, Läti ja Leedu vahel – 2022. aastal korraldatakse üritus Kaunases, 2023. aastal Riias ning 2024. aastal uuesti Eestis.