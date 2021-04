Steiner Tallinna muusika- ja balletikoolist: enamik töölepinguid tuleb ikkagi üle

Tuleva aasta sügisel avatakse Tallinna muusika- ja balletikool, mille direktor Timo Steiner kinnitas "OP-ile" antud intervjuus, et õppekavasid koostades üritab ta pidevalt meeles pidada, et kogu tegevus värskes koolis toimub ikkagi kunsti nimel.

Tallinna muusika- ja balletikooli värske direktor ütles, et uue ameti juures ta otseselt midagi ei kardagi, vaid on pigem elevil. "Ma arvan, et see on muusikarahva jaoks sama elev sündmus kui muusikaakadeemia saali ehitamine, seda on oodatud ja oodatud, vahel polegi jaksatud oodata, aga nüüd see tõesti paistab," sõnas ta.

Steiner rõhutas, et Tallinna muusika- ja balletikooli ehitus on kulgenud nii vaevaliselt, kuna kolme kooli – Tallinna muusikakeskkooli, Tallinna balletikooli ja Georg Otsa nimelise muusikakooli – ühendamine on lihtsalt sedavõrd kallis. "Kui need kolm kooli oma ruumiprogrammiga kokku panna, siis see pole ühe kooli, vaid ikkagi kolme kooli ehitamine," mainis ta.

Tema sõnul annab uus kool juurde koostöövõimalusi. "Kui erinevate valdkondade inimesed puutuvad kokku ja õpivad ühes majas, siis sa saad väga head koostööpartnerid kogu eluks, kui on vaja tantsijaga koostööd teha, siis sa põhimõtteliselt tead, kus nad asuvad, sa oled seda ühist õhku hinganud ja veidi ka ühist keelt rääkinud," nentis Tallinna muusika- ja balletikooli direktor.

"Enda jaoks mõtlesin, et iga kord, kui me räägime õppekavadest või muudest sellistest asjadest, siis ma pean alati meeles, et me teeme seda ikkagi kunsti nimel," ütles ta ja kinnitas, et esimesed õpilased võetakse koolimajja vasta 2022. aasta septembris. "Ehitus on väga hästi graafikus, isegi loodetavasti veidi varem saab valmis, et saame ilusti asjad sisse viidud ja hanked ära tehtud, mis me oleme muusikainstrumentide ja sisustusega mõelnud."

Timo Steineri sõnul jätkavad uues koolis ka suures osas samad õpetajad. "Koolide kokkutuleku peamine sõnum on ühendamine, enamik töölepingud tulevad ikkagi üle," kinnitas ta ja rõhutas, et häid õpetajaid näiteks balleti- või viiulierialadele on raske leida ning suures osas tuleks ikkagi jätkata samade õpetajatega. "Inimesed on väga head tööd teinud nende aastate jooksul."

