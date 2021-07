Tallinna muusika- ja balletikool otsib juhtmeeskonda

2022. aastal alustav Tallinna muusika- ja balletikool MUBA otsib juhtmeeskonda. Kooli direktoriks valiti aprillis Timo Steiner, hetkel on kool otsimas lisaks nii õppejuhte kui loovjuhte.

Õppejuhte otsitakse neljas kategoorias:

• klassikalise muusika õppejuht

• rütmimuusika õppejuht

• balleti ja kaasaegse tantsu õppejuht

• üldhariduse õppejuht

Loovjuhte samuti neljas kategoorias:

• klassikalise muusika loovjuht

• rütmimuusika loovjuht

• balleti ja kaasaegse tantsu loovjuht

• üldise hariduse-harituse-tarkuse loovjuht

Lisaks saab tööd õppekorralduse spetsialist (ruumide logistik).

Õppejuhtidel on vajalik kindel kvalifikatsioon: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö kogemus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus. Tööd on täiskoha eest ja tähtajatu lepinguga. Loovjuhtide töö kestab tähtajaliselt kolm aastat, töökoormus kokkuleppel, vähemalt veerand kohta. Õppekorraldusspetsialisti töö on samuti täiskoha ja tähtajatu lepinguga.

Avalduste esitamise tähtaeg on 16. august. Tööle asumise aeg on kõigil septembrist 2021.