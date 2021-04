Tallinna muusika- ja balletikooli juhiks valiti Timo Steiner

Steiner ütles ERR-ile, et proovib aprillikuu lõpuks muusikakeskkoolis asjad lõpetada ning asub uuel kohal tööle mai alguses.

"Plaan on, et need kolm kooli - Tallinna muusikakeskkool, Otsa kool ja Tallinna balletikool - saaksid uues majas arenemistingimused, mille üle kõik rõõmsad oleks," kommenteeris Steiner plaane uues koolis.

"Põhiline on anda meie õpilastele, kes tahaksid kunsti, muusika ja tantsu vallas areneda, need tingimused, mida nad väärivad."

Lisaks tõi ta välja soovi ka ühiskonnas laiemalt kunsti positsiooni rõhutada ning sellesse panustada. "Et ühiskond teaks, et meil on olemas kaunid kunstid, eriti tants ja muusika, et nendega on hea tegeleda ja need pakuvad suurt rõõmu."

Ministeeriumi põhiline ootus on Steineri sõnul kool edukalt uues majas käivitada. "Tuua kolm kooli kokku, et arengud klassikalise muusika, rütmimuusika ja balleti valdkonnas saaksid jätkuda. See on peamine ootus ja väga suur ootus tegelikult," tõdes Steiner.

Ta avaldas, et uude kooli saab astuda juba praegu. "Astudes sisse Otsa kooli, Tallinna muusikakeskkooli või Tallinna balletikooli, leiab end aasta pärast juba Tallinna muusika- ja balletikoolist."

Tallinna muusika- ja balletikool avab uksed 2022. aasta 1. septembril ning praeguse prognoosi järgi on uues kooli kohti 700 õpilasele.