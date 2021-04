Helilooja Anna-Margret Noorhani: ma ei taha, et minu materjalist peegelduks kellegi teise looming

Eesti Muusika Päevadel tuleb esmaettekandele helilooja Anna-Margret Noorhane uudisteos "5h du matin". ERR-ile antud intervjuus selgitas ta, et kirjutas teose Prantsusmaal ning tänaseni on tal kõrvus need loodushelid, mis kõlasid komponeerimise ajal.

Anna-Margret Noorhani kinnitas, et ideede leidmine pole kõige keerulisem, pigem on raske see, kuidas ideed edasi arendada. "Minu meelest hästi oluline on kuulata seda, mida teised heliloojad ümberringi kuulavad, kontsertidel käia või tänapäeval interneti vahendusel otsida ja leida sealt väikeseid hetki," ütles ta ja lisas, et kuigi talle meeldib väga, kui teiste heliloojate looming inspireerib teda, siis ei soovita ta, et tema materjalist peegelduks kellegi teise looming."

"Mul on vabadus teha äärmusest äärmusest, aga ma tunnen ka, et mul on see vajadus," selgitas Noorhani ja kinnitas, et ta on alles oma helikeelt leidma, mistõttu on tal vaja läbi katsuda kõikvõimalikud erinevad aspektid. "Iga kord, kui ma kirjutan midagi, siis ma leian sealt hetki, tehnikaid või meeleolusid, mis jäävad minu sisse ja see saab osaks minu helikeelest," tõdes ta.

Teose "5h du matin" kirjutas Anna-Margret Noorhani Prantsusmaal mägede vahel olles. "Selle teose kontseptsioon on ka loodus, millest ma olin ümbritsetud, kõik need helid, mida ma kuulsin ja visuaal, mis mu ees oli," mainis ta ja lisas, et noote vaadates kuuleb ta just neid helisid, mis komponeerimise ajal akna taga kõlasid. "Mõned linnud või sahisevad puud."

Anna-Margret Noorhani soolovioolateos "5h du matin" tuleb esiettekandele Andres Kaljuste soleerimisel 29. aprillil kell 19 Mustpeade majas. Kontserti vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.