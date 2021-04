Mariliis Valkonen: helilooming pole väga ratsionaalne tegevus, seal on alati annus müstikat

Eesti Muusika Päevadel tuleb esmaettekandele helilooja Mariliis Valkoneni uudisteos "Vastuvõtt, vahendus". ERR-ile antud intervjuus selgitas ta, et on pikemat aega tahtnud oma loomingus väljendada võnkeid ja vibratsioone, mida ta tunneb ümbritsevas elus

Mariliis Valkonen selgitas, et helikeel koosneb tegelikult helilooja valikutest. "Milliseid vahendeid ta valib kasutada, et väljendada oma mõtteid muusikalises keskkonnas, aga ainult helikeelest ei piisa," tõdes ta ja lisas, et kui mõelda selliste heliloojate nagu Jaan Rääts, Tõnu Kõrvits ja Arvo Pärt peale, siis neil on seal juures veel üks tasand. "See tasand kirjeldab kirjeldamatut, teeb nähtuks nähtamatu ja hakkab suhtlema kuulaja hinge- või teadvusetasandil."

"Helilooming ei ole väga ratsionaalne tegevus, seal on alati annus müstikat ning sellepärast see mulle eriti meeldibki," sõnas ta ja mainis, et tema enda loomingu kohal on väga olulisel kohal intuitiivsus. "Ma ei kasuta väga mingeid meetodeid, tehnikaid, matemaatikat, skeeme ja võrrandeid, mis on küll väga vajalikud tööriistad, aga minu ainus meetod on puhastada oma mõtted ebavajalikust ja saavutada vahetu kontakt mingi loova jõuga."

"Juba pikemat aega olen tahtnud oma loomingus väljendada võnkeid ja vibratsioone, mida ma tunnen ümbritsevas elus," nentis ta ja lisas, et muusika oma vibratsioonilise olemusega on selleks väga hea vahend. "Seetõttu võib minu loomingus alati leida pulseerimist, lainetamist, kõikumist, kiikumist ja väga palju vibrato't."

Valkonen mainis, et kui ta oma muusikat esiettekandel kuuleb, siis on pea tühi ja süda põksub kõvasti. "Sellel hetkel on sinu hing esimest korda kõigile valla, aga kui sama teos tuleb aastate pärast ettekandele, siis see tundub kuidagi võõras, sa pole enam sellega seotud ega ela sellele enam kaasa," rõhutas ta.

Oma uudisteose nimeks pani ta "Vastuvõtt, vahendus", kuna tahtis sellega kujutada suhtluskeskkonda, kus toimub infovahetus. "Selle kommunikatsiooni tekitatud energiad hakkavad elama oma elu, nad ei sõltu enam suhtlejatest, vaid hakkavad hoopis suhtlejaid mõjutama," selgitas ta.

Mariliis Valkoneni uudisteos "Vastuvõtt, vahendus" kõlab esiettekandes 30. aprillil Estonia kontserdisaalis. Kontserti vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.