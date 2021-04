Helilooja Alisson Kruusmaa: püüan endale sisendada, et võtaksin rohkem riske

Eesti Muusika Päevadel tuleb esmaettekandele helilooja Alisson Kruusmaa uudisteos "All õhtutaeva". ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et on jõudnud tänaseks vabaduseni, tänu millele saab ta igapäevaselt muusikat kirjutada.

"Kui ma mõtlen enda muusika peale, siis mulle tundub, et sellest on keeruline rääkida," sõnas Alison Kruusmaa ja mainis, et tal puudub vajalik distants, millelt enda muusikat hinnata. "Panen muusikasse kõik enda mõtted, tunded ja emotsioonid, samuti kõik selle, mis mind puudutab nii väliselt kui ka sügaval sisemas," tõdes ta.

Teose loomise algimpulss võib tema sõnul olla väga erinev. "Vahel on see mõni tekst või emotsioon, aga see võib olla ka konkreetne tellimus või mõni instrument, mis väga inspireerib," kinnitas ta ja mainis, et inspiratsioon võib olla igal pool meie ümber, nii meie elus, teistes kunstivormides nagu teatris, kirjanduses või tantsus, aga vahel on see inspiratsioon ka hoopis vaikuses ja töös endas."

"Ma püüan endale rohkem sisendada, et võtaksin rohkem riske, aga see on omaette väljakutse," selgitas helilooja ja sõnas, et ta on jõudnud vabaduseni, tänu millele saab ta igapäevaselt muusikat kirjutada.

Alisson Kruusmaa uue teose "All õhtutaeva" kannavad ette Eesti riiklik sümfooniaorkester ja Eesti filharmoonia kammerkoor dirigent Mihhail Gertsi juhatusel 30. aprillil Estonia kontserdisaalis. Kontserti vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.