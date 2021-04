Helilooja Maria Kõrvits: parimad mõtted tulevad looduses

"Ma olen tajunud küll, et kui ma teost juba esiettekandel kuulan, siis ma ei mäleta seda protsessi enam," sõnas Maria Kõrvits ja lisas, et kui teos on valmis kirjutatud, siis on ta sellest justkui loobunud. "Helilooja jaoks toimuvad põhilised asjad sellel ajal, kui ta kirjutab, ning ettekanne on nii-öelda kõrvaline."

Maria Kõrvitsa sõnul on loomise juures oluline see, et oleks aega ning sisemist ja välimist vaikust. "Tähtis on, et oleks võimalik istuda, mõtiskleda ja luua soodne pinnas loomingu jaoks," mainis ta ja tõi välja, et võib-olla pole kõige olulisem isegi see, kus sa kirjutamise hetkel oled. "Pigem on tähtis see, et saaks mulla ära väetada."

"Parimad mõtted tulevad looduses, seega tuleb oma igapäevaruumist väljuda, et loomingulised mõtted saaksid ilmneda," selgitas Kõrvits ja rõhutas, et iga teose alustamine on erinev. "Kui järele vaatan, siis muidugi, need olukorrad on sarnased, aga tihtilugu oled täiesti tundmatu ees, ei oska sellega silmitsi seista, kuid leiad ikkagi oma väljapääsu."

Maria Kõrvitsa uudisteos "Keskmete kese, tuumade tuum" flöödile, bassklarnetile, tšellole, kontrabassile, klaverile ja häälele kõlab festivalil Eesti/Balti muusika päevad 28. aprillil kell 19 Iris Oja ja YXUS Ensemble'i esituses. Kontserti vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.