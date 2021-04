Helilooja Riho Esko Maimets: loomingulisuse tabamiseks olen palju lamavas asendis

Riho Esko Maimets kinnitas, et looming sünnib tema jaoks tunnetest. "Kui ma tunnen tuimust või ei tunne midagi, siis ma ei saa kindlasti sel hetkel kirjutada," mainis ta ja lisas, et selleks, et tabada mingit siirast ja päris tunnet, on ta pidanud end viima võrdlemisi passiivsesse olekusse enne loomise alustamist. "Selleks, et väldiksin hirmu ja loomingut pärssivat tunnet ning tabaksin hoopis armastus, rahu, lohutust, midagi, mis paneb mind tundma, et ma hõljun."

"Igaühel on ilmselt omad nipid, kuidas nad saavutavad loomingulisust, aga mina olen väga passiivne, olen palju lamavas asendis diivanil või voodis ja lihtsalt puhkan," selgitas ta ja lisas, et seeläbi jõuab ta lõpuks nii-öelda ebamaisesse olekusse, kus ta ei mõtle kohustustele, söögile ega muudele elulistele asjadele. "Ma lihtsalt olen."

"Pärast seda võib-olla õnnestub minna klaveri juurde ja mingisuguseid helisid tunnetama ja improviseerima hakata ning loodetavasti hakkab siis kooruma välja ka mingi materjal, millesse ma suhtun positiivselt," tõdes Maimets ja kinnitas, et looming pole tema jaoks eelkõige materjali tekitamine. "Tegelikult on väga lihtne igasugust materjali tekitada, pigem on raske suhtuda armastuse ja positiivsusega oma tekitatud materjali."

Helilooja mainis, et tal käib see suhtumine väga üles-alla. "Ühel päeval olen veendunud, et antud materjal on fantastiliselt hea ja täiesti geniaalne, ma olen seitsmendas taevas, aga järgmisel päeval vaatan seda ja mõtlen, et kuidas ma võisin üldse seda mõelda, see on väga halb, ei õnnestu ega toimi ning mul on väga piinlik," ütles ta ja rõhutas, et see on psüühikale väga koormav. "See on aga kaasnenud viimasel ajal peaaegu iga teose kirjutamisega."

Maimetsa sõnul oli "Kahe pala" loomeprotsess üsna omapärane. "Ma tunnetasin, et mul on kirjutamiseks aega väga vähe, kuna lihtsalt sattus niimoodi, mistõttu ma võtsin olemasolevat materjali, millesse ma olin juba kiindunud, ja lihtsalt seadsin ümber, töötlesin, mudisin ja laiendasin," mainis ta.

Riho Esko Maimetsa "Kaks pala" keelpillidele kõlab esiettekandes Tallinna Kammerorkestri ja dirigent Andres Kaljuste esituses 29. aprillil kell 19. Kontserti Mustpeade majast vahendavad EMP TV ja Klassikaraadio.